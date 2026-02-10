Головна Країна Кримінал
Скільки нардепів фігурують у кримінальних провадженнях: нові дані

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
До проаналізованої вибірки потрапили 35 народних депутатів, 28 з яких є чинними
фото: Transparency International Ukraine

В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду розглядаються справи щодо позафракційного народного депутата Віктора Бондара та екснардепа від ОПЗЖ Андрія Деркача

Проти 35 народних депутатів відкрито кримінальні провадження за сімома статтями Кримінального кодексу України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження YouControl.

До проаналізованої вибірки увійшли 35 парламентарів, з яких 28 нині є чинними. Найбільше фігурантів – 20 депутатів – є чинними або колишніми членами фракції партії «Слуга народу».

У провадженнях, що розглядалися у Вищому антикорупційному суді та/або його Апеляційній палаті, також фігурують четверо депутатів від групи «Партія «За майбутнє» та троє – від «Відновлення України». Крім того, у судових рішеннях спеціалізованого суду згадуються по двоє народних обранців від «Європейської солідарності», «Батьківщини» та депутатської групи «Довіра».

  • «Слуга Народу» – 20 народних депутатів із провадженнями, що розглядались у ВАКС або Апеляційній палаті ВАКС;
  • «Партія «За майбутнє» – чотири нардепи;
  • «Відновлення України» – три;
  • «Європейська Солідарність» – два;
  • «Довіра» – два;
  • «Батьківщина» – два;
  • Позафракційний – один;
  • ОПЗЖ – один.

В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду розглядаються справи щодо позафракційного народного депутата Віктора Бондара та екснардепа від ОПЗЖ Андрія Деркача.

У декларуванні недостовірної інформації, ст. 366-2 Кримінального кодексу України (ККУ), було викрито 13 чинних та колишніх народних обранців дев'ятого скликання. Більшість справ (10) закрили та звільнили від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Також закрили справи за цією статтею у двох депутатів зі «Слуги Народу» – Володимира Гевка та Ольги Саладухи, де звільнили від кримінальної відповідальності «у зв’язку з дійовим каяттям». Провадження у справі щодо Сергія Шахова від «Довіри» зупинено, а нардепа оголошено у розшук.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 Кримінального кодексу «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», звинувачуються або підозрюються чотири особи з досліджуваного переліку. Це вищезгаданий позафракційний Віктор Бондар, депутат Ярослав Дубневич з «Партії «За майбутнє», Роберт Горват від «Довіри», а також екснардеп, ексміністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та член фракції «Слуга Народу» Олексій Кузнєцов. У справі останнього також фігурують звинувачення за ст. 368 ККУ «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».

Провадження за ст. 368 ККУ «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» розглядаються щодо чотирьох нардепів зі «Слуги Народу»: Миколи Задорожного, Юрія Кісєля, Михайла Лаби та Ігоря Негулевського.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», звинувачуються або підозрюються шість народних обранців: Юлія Тимошенко – голова фракції «Батьківщина», Анна Скороход та Сергій Лабазюк від депутатської групи «Партія «За майбутнє»», Анатолій Гунько з «Відновлення України», а також троє колишніх нардепів, членів фракції «Слуги Народу»: Андрій Одарченко, Олександр Трухін та Сергій Кузьміних.

У справі Олександра Юрченка з «Відновлення України», який балотувався від «Слуги Народу», фігурують обидві статті з хабарництва (ст. 368 та ст. 369 ККУ). У незаконному збагаченні, ст. 368-5 ККУ, обвинувачений чинний нардеп «Слуги Народу» Андрій Клочко та колишня народна обраниця від цієї фракції Ірина Кормишкіна. Ця ж стаття фігурує у справі вищезгаданого Андрія Деркача разом із ст. 111 ККУ «Державна зрада».

Справи щодо зловживання впливом, тобто ст. 369-2 ККУ, стосуються Людмили Марченко зі «Слуги Народу» та її колишнього колеги з фракції Сергія Кузьміних. У правопорушеннях за ст. 364 Кримінального кодексу, що стосується «Зловживання владою або службовим становищем», обвинувачується член депутатської групи «Відновлення України» Дмитро Ісаєнко.

Нагадаємо, 41 чинний нардеп Верховної Ради IX скликання отримав підозри у корупційних злочинах. Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

