Скільки нардепів IX скликання мають підозру в корупційних злочинах? Відповідь САП

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Олександр Клименко зробив заяву про корупцію в Україні
колаж: glavcom.ua

Однією серед останніх резонансних справ щодо чинних депутатів є підозра лідерці фракції «Батьківщина»

41 чинний нардеп Верховної Ради IX скликання отримав підозри у корупційних злочинах. Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко «Укрінформу», передає «Главком».

«Загалом підозру від САП отримав 41 депутат  Верховної Ради IX скликання. За десять років від початку роботи антикорупційних органів підозри отримали 79 колишніх і чинних народних депутатів», – зауважив Клименко.

Однією серед останніх резонансних справ щодо чинних депутатів – підозра лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

Теги: САП корупція в Україні Олександр Клименко

