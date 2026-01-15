Головна Країна Кримінал
Суд обере запобіжний захід для Юлії Тимошенко: дата засідання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Суд обере запобіжний захід для Юлії Тимошенко: дата засідання
ВАКС повідомив про розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу до народної депутатки
фото з відкритих джерел

Тимошенко підозрюється в спробі підкупу низки народних депутатів

У п'ятницю, 16 січня, відбудеться судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для лідерки парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Вона підозрюється в спробі підкупу низки народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

«На численні запити представників медіа інформуємо, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу до народної депутатки, керівниці депутатської фракції у Верховній Раді України заплановано на 16 січня 2026 року о 09:00 у приміщенні ВАКС за адресою: проспект Берестейський, 41», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Водночас очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що звинувачення НАБУ і САП проти неї є «безпідставними». Нардепка розповіла, що обшуки в офісі політсили відбулися близько 21:00. За її словами, слідчі дії проводили «30 озброєних чоловіків», які не мали рішення суду та «показали лише випуску з Єдиного реєстру».

Також лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко висловила думку, що обшуки в партійному офісі та висунута їй підозра пов’язані з тим, що влада вважає політсилу єдиною реальною опозицією.

«Батьківщина» збирає підписи за відставку чинного уряду
Тимошенко збирає підписи за відставку уряду і вимагає створення коаліція національної єдності
16 грудня, 2025, 13:26
Олексій Чернишов у залі суду 17 листопада 2025 рік
Операція «Мідас»: суд продовжив зобов'язання для Чернишова
17 грудня, 2025, 16:37
Як і хто має затвердити мирну угоду? Тимошенко назвала єдиний спосіб
Як і хто має затвердити мирну угоду? Тимошенко назвала єдиний спосіб
18 грудня, 2025, 21:16
НАБУ оприлюднило відео, де показано кадри обшуків в офісі «Батьківщини»
Тимошенко отримала підозру у підкупі нардепів
Вчора, 11:08
Очільниця «Батьківщини» звинуватила НАБУ в дискредитації
Тимошенко повідомила про обшуки у нардепа Власенка
Вчора, 11:39
Ігор Миронюк під час засідання Вищого антикорупційного суду
Справа «Мідас». Адвокати стверджують: Ігор Миронюк ніколи не був радником міністра Галущенка
29 грудня, 2025, 16:49
Справа про торгівлю голосами у Раді. Суд обрав запобіжний захід п'ятьом нардепам
Справа про торгівлю голосами у Раді. Суд обрав запобіжний захід п'ятьом нардепам
1 сiчня, 18:16
Юлія Тимошенко
«Безглузде і небезпечне рішення». Тимошенко б'є на сполох через плани запровадити 20% ПДВ для малого бізнесу
6 сiчня, 10:11
Асоціація міст України виступила проти ПДВ для ФОПів та підтримала законопроєкт «Батьківщини»
Асоціація міст України виступила проти ПДВ для ФОПів та підтримала законопроєкт «Батьківщини»
12 сiчня, 20:53

