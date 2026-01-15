Суд обере запобіжний захід для Юлії Тимошенко: дата засідання

ВАКС повідомив про розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу до народної депутатки

Тимошенко підозрюється в спробі підкупу низки народних депутатів

У п'ятницю, 16 січня, відбудеться судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для лідерки парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Вона підозрюється в спробі підкупу низки народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

«На численні запити представників медіа інформуємо, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу до народної депутатки, керівниці депутатської фракції у Верховній Раді України заплановано на 16 січня 2026 року о 09:00 у приміщенні ВАКС за адресою: проспект Берестейський, 41», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Водночас очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що звинувачення НАБУ і САП проти неї є «безпідставними». Нардепка розповіла, що обшуки в офісі політсили відбулися близько 21:00. За її словами, слідчі дії проводили «30 озброєних чоловіків», які не мали рішення суду та «показали лише випуску з Єдиного реєстру».

Також лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко висловила думку, що обшуки в партійному офісі та висунута їй підозра пов’язані з тим, що влада вважає політсилу єдиною реальною опозицією.