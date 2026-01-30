Головна Країна Кримінал
Суд обрав запобіжні заходи колишнім топпосадовцям Держприкордонслужби

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сергій Дейнеко підозрюється в одержанні хабарів
фото: ДПСУ

Для Дейнека обрано запобіжний захід у виді застави 10 млн грн

Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишніх топпосадовців Державної прикордонної служби України. Їх підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

За даними censor.net, йдеться про ексглаву ДПСУ Сергія Дейнека та ексначальника відділу прикордонної служби «Соломоново» Олександра Марущака.

Так, суд частково задовольнив клопотання та застосував до колишнього голови ДПСУ запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн. До вже колишнього начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби – 2 млн грн застави.

На обох підозрюваних покладено відповідні процесуальні обов’язки, зокрема:

  • прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
  • не відлучатись за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, свідками та будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у підозрі;
  • залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну.

Термін дії обовʼязків – до 30 березня 2026 року.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Державній прикордонній службі України. Колишні та чинні високопосадовці відомства роками сприяли незаконному переправленню цигарок до ЄС, використовуючи для цього автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та залучали родичів українських дипломатів.

Як відомо, національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводили обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнека.

Раніше президент Зеленський звільнив Дейнека з посади глави ДПСУ, тоді ж його призначили радником міністра внутрішніх справ.

