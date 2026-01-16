Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Тимошенко

САП проситиме для депутатки запобіжний захід у вигляді застави в 50 млн грн

Лідерці «Батьківщини інкримінують підкуп народних депутатів

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко. Вона підозрюється в спробі підкупу низки народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію судового засідання.

У залі суду присутні депутатка разом зі своїми адвокатами, а також представники сторони обвинувачення. ‎До початку засідання Тимошенко заявила, що «не існує події злочину» і що «ніяких запобіжних заходів не може бути».

Речниця САП повідомляла, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід у вигляді застави в 50 млн грн. Напередодні парламентарка заявила, що планує сплатити заставу, однак вона стверджує, що не зможе цього зробити через заблоковані рахунки.

Як відомо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Водночас очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що звинувачення НАБУ і САП проти неї є «безпідставними». Нардепка розповіла, що обшуки в офісі політсили відбулися близько 21:00. За її словами, слідчі дії проводили «30 озброєних чоловіків», які не мали рішення суду та «показали лише випуску з Єдиного реєстру».

Також лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко висловила думку, що обшуки в партійному офісі та висунута їй підозра пов’язані з тим, що влада вважає політсилу єдиною реальною опозицією.