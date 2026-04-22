Росія спрямувала «Кинджали» поблизу ЧАЕС: зафіксовано десятки ракет

Зафіксовано польоти ракет і дронів у небезпечній близькості до ядерних об’єктів, частина «Кинджалів» падала в радіусі кількох кілометрів від станцій

Російські війська під час комбінованих атак неодноразово спрямовували ракети та дрони поблизу Чорнобильської та Хмельницької АЕС, що створювало ризики аварій. Про це повідомляє «Главком» з посилання інтерв'ю генерального прокурора України Руслана Кравченка в інтерв’ю агенції Reuters.

Обидві станції опинилися на траєкторії польоту російських гіперзвукових ракет «Кинджал» від початку повномасштабної війни. Загалом було виявлено 35 таких ракет на різних відстанях у радіусі близько 20 км від об’єктів, з яких 18 пролетіли поблизу станцій під час одного польоту.

«Такі запуски не можна пояснити жодними військовими міркуваннями. Очевидно, що польоти над ядерними об'єктами здійснюються виключно з метою залякування та терору», – підкреслив Кравченко.

Він також зазначив, що у трьох випадках ракети «Кинджал» падали в радіусі близько 10 км від Хмельницької АЕС і не мали ознак перехоплення.

Окремо генпрокурор повідомив про активність дронів поблизу Чорнобильської станції. Із липня 2024 року радари зафіксували щонайменше 92 безпілотники, які пролітали в радіусі п’яти кілометрів від арки ЧАЕС.

«Навмисні польоти (дронiв - ред.) з потужною боєголовкою над ядерним об’єктом є щонайменше вкрай безвідповідальними та свідчать про повне нехтування... безпекою цивільного населення не лише в Україні, а й у всій Європі», – наголосив він.

За словами Кравченка, у лютому 2025 року російський дрон-камікадзе влучив у Чорнобильську АЕС і пробив захисний конфайнмент. Результати розслідування вказують, що удар був навмисним.

Генпрокурор також припустив, що російські війська використовували Чорнобильську зону як маршрут для польоту дронів, щоб обходити райони, які перебувають під контролем української протиповітряної оборони.

