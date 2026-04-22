Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росія спрямувала «Кинджали» поблизу ЧАЕС: зафіксовано десятки ракет

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія спрямувала дрони і ракети над ЧАЕС: зафіксовано 92 БПЛА
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Зафіксовано польоти ракет і дронів у небезпечній близькості до ядерних об’єктів, частина «Кинджалів» падала в радіусі кількох кілометрів від станцій

Російські війська під час комбінованих атак неодноразово спрямовували ракети та дрони поблизу Чорнобильської та Хмельницької АЕС, що створювало ризики аварій. Про це повідомляє «Главком» з посилання інтерв'ю генерального прокурора України Руслана Кравченка в інтерв’ю агенції Reuters.

Обидві станції опинилися на траєкторії польоту російських гіперзвукових ракет «Кинджал» від початку повномасштабної війни. Загалом було виявлено 35 таких ракет на різних відстанях у радіусі близько 20 км від об’єктів, з яких 18 пролетіли поблизу станцій під час одного польоту.

«Такі запуски не можна пояснити жодними військовими міркуваннями. Очевидно, що польоти над ядерними об'єктами здійснюються виключно з метою залякування та терору», – підкреслив Кравченко.

Він також зазначив, що у трьох випадках ракети «Кинджал» падали в радіусі близько 10 км від Хмельницької АЕС і не мали ознак перехоплення.

Окремо генпрокурор повідомив про активність дронів поблизу Чорнобильської станції. Із липня 2024 року радари зафіксували щонайменше 92 безпілотники, які пролітали в радіусі п’яти кілометрів від арки ЧАЕС.

«Навмисні польоти (дронiв - ред.) з потужною боєголовкою над ядерним об’єктом є щонайменше вкрай безвідповідальними та свідчать про повне нехтування... безпекою цивільного населення не лише в Україні, а й у всій Європі», – наголосив він.

За словами Кравченка, у лютому 2025 року російський дрон-камікадзе влучив у Чорнобильську АЕС і пробив захисний конфайнмент. Результати розслідування вказують, що удар був навмисним.

Генпрокурор також припустив, що російські війська використовували Чорнобильську зону як маршрут для польоту дронів, щоб обходити райони, які перебувають під контролем української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні відчуження роками незаконно використовували землі для вирощування зернових культур, що може становити загрозу для здоров’я людей.

Йдеться про понад 190 гектарів землі у Вишгородському районі, які прокуратура вимагає повернути у державну власність. За даними Спеціалізованої екологічної прокуратури, три земельні ділянки, розташовані у зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення, незаконно змінили свій статус.

Теги: Кинджал росія ЧАЕС Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua