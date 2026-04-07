Чернігівщина: окупанти атакували дроном будівлю податкової

Адміністративну будівлю уразив російський безпілотник невстановленого типу

Війська РФ завдали удару БпЛА по будівлі державної податкової інспекції у Новгород-Сіверському на Чернігівщині. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова.

Зазначається, що ворог здійснив черговий акт агресії проти цивільної інфраструктури прикордоння. Близько 09:30 зафіксовано влучання ворожого БпЛА, тип якого наразі встановлюється, у середмістя Новгорода-Сіверського.

«Удар прийшовся по будівлі державної податкової інспекції. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади прилеглих житлових будинків та приватний автотранспорт. Станом на цю хвилину інформація щодо постраждалих уточнюється», – йдеться в дописі.

Як повідомлялося, російські загарбники атакували Чернігівщину. Унаслідок удару РФ горить будівля Прилуцької міськради.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники понад 10 разів атакували безпілотниками Криворізький, Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинув 11-річний хлопчик, ще п’ятеро людей дістали поранення.

До слова, вранці російські війська вдарили дроном по маршрутці в Нікополі на Дніпропетровщині. Відомо про трьох загиблих та понад десяток поранених.