Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чернігівщина: окупанти атакували дроном будівлю податкової

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чернігівщина: окупанти атакували дроном будівлю податкової
Вибуховою хвилею пошкоджено фасади прилеглих будинків
фото: ДСНС

Адміністративну будівлю уразив російський безпілотник невстановленого типу

Війська РФ завдали удару БпЛА по будівлі державної податкової інспекції у Новгород-Сіверському на Чернігівщині. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова.

Зазначається, що ворог здійснив черговий акт агресії проти цивільної інфраструктури прикордоння. Близько 09:30 зафіксовано влучання ворожого БпЛА, тип якого наразі встановлюється, у середмістя Новгорода-Сіверського.

«Удар прийшовся по будівлі державної податкової інспекції. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади прилеглих житлових будинків та приватний автотранспорт. Станом на цю хвилину інформація щодо постраждалих уточнюється», – йдеться в дописі.

Як повідомлялося, російські загарбники атакували Чернігівщину. Унаслідок удару РФ горить будівля Прилуцької міськради.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Раніше повідомлялося, що російські загарбники понад 10 разів атакували безпілотниками Криворізький, Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинув 11-річний хлопчик, ще п’ятеро людей дістали поранення.

До слова, вранці російські війська вдарили дроном по маршрутці в Нікополі на Дніпропетровщині. Відомо про трьох загиблих та понад десяток поранених.

Теги: Державна податкова служба обстріл Чернігівщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua