На Львівщині затримано підозрюваного у вбивстві пенсіонерки

На Львівщині затримали зловмисника, підозрюваного у вбивстві пенсіонерки та пораненні її сина

На Львівщині поліція затримала 21-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві літньої жінки та нанесенні ножових поранень її сину. За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Злочин стався в одному з сіл Самбірського району. До поліції надійшло повідомлення від 45-річного чоловіка, який повідомив, що невідома особа проникла до його будинку та завдала ножових поранень йому і його 67-річній матері.

фото: поліція Львівської області

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили в будинку тіло жінки з ножовими пораненнями без ознак життя та її сина, якого з такими ж пораненнями доправили до лікарні. За словами медиків, його стан стабільний.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 21-річний мешканець того ж району. Його затримали в стані алкогольного сп'яніння.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) та ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, директор та головний інженер державного підприємства, що займається сертифікаційними випробуваннями оборонної техніки, за грошову «винагороду» вносили до офіційних протоколів неправдиві дані про якість продукції. Про це, як пише «Главком», повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Не проводячи належних випробувань фігуранти закривали очі на недоліки озброєння та вписували до документів позитивні висновки. Отримані за це кошти посадовці розділяли між собою, оминаючи будь-який офіційний облік.

Задокументовано щонайменше два випадки таких перевірок, повідомили у відомстві. Спершу це була роботизована турель, а потім надводний комплекс, які надав на тестування директор приватної фірми.