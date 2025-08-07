Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Черкасах чоловік жорстко побив собаку: поліція відреагувала

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Черкасах чоловік жорстко побив собаку: поліція відреагувала
Поліція притягнула до відповідальності чоловіка за жорстоке поводження з тваринами 
фото з відкритих джерел

Зловмиснику загрожує штраф до 5 тис. гривень та конфіскація собаки

У Черкасах громадяни стали свідками жорстокого поводження з собакою та описали ситуацію у соціальних мережах. Поліція Черкаської області відреагувала та притягнула до відповідальності чоловіка, передає «Главком».

У поліції розповіли, що небайдужі громадяни стали свідками жорстокого поводження з собакою у Черкасах. Поліцейські під час моніторингу мережі Інтернет виявили дописи та розпочали перевірку.

Повідомляється, що за адресою проживання чоловіка приїздив екіпаж патрульної поліції. Інспектори перевірили умови тримання собаки, зібрали первинні матеріали та передали їх на доопрацювання.

«Вжитими заходами працівники поліції встановили особу порушника та притягнули його до адміністративної відповідальності за статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення (жорстоке поводження з тваринами), що тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини. Протокол скеровано до суду», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Рівненщині правоохоронці розшукали чоловіка, який жорстоко поводився з собакою та притягнули його до кримінальної відповідальності. 

21 липня у соціальних мережах поширилось відео, як група чоловіків спостерігає за жорстоким поводженням іншого з твариною, ще один чоловік фільмував знущання на відео.

Нагадаємо, 178 кримінальних справ щодо жорстокого поводження над тваринами (299 ст. Кримінального кодексу України) було відкрито тільки за 2024 рік.

Як повідомлялось, за перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Це майже в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, у 80% справ вже вручено підозру, хоча до суду наразі дійшло лише 4% від усіх проваджень.

Читайте також:

Теги: штраф тварини поліція знущання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними правоохоронців, зловмисник пустив газ та підірвав помешкання
У Києві підозрюваний у скоєнні злочину підірвав квартиру, поранивши поліцейського (фото)
5 серпня, 16:15
П’ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, причетних до злочину, затримано в процесуальному порядку
Конфлікт із ТЦК у Вінниці: поліція затримала п’ятьох чоловіків, їм загрожує сувора кара
2 серпня, 16:39
Фігуранта справи затримано в момент передачі грошей
У Києві затримано чоловіка, який за гроші обіцяв зняття з військового обліку (фото)
30 липня, 17:53
Власники тварин мають слідкувати, щоб їх улюбленці не створювали незручностей для інших людей та тварин в укритті
Доступ до укриттів для домашніх тварин: зоозахисниця пояснила правила
25 липня, 11:53
Патрульні вважають, що водій, який вимкнув двигун, щось приховує
Двигун не глушити: порада патрульного, яка допоможе уникнути зайвих питань
22 липня, 09:22
Російські силовики можуть використовувати історію пошуку в акаунтах Google або в історії браузера
Диджитал-диктатура: РФ штрафуватиме громадян за доступ до «екстремістських» матеріалів
17 липня, 15:48
Коли поліціянти зайшли до будинку, чоловік кинув у їхній бік бойову гранату
На Київщині чоловік підірвав гранату і поранив п’ятьох поліцейських
13 липня, 17:13
Одесу атакували щонайменше 10 ударних дронів: є поранені
Атака на Одесу: кількість постраждалих збільшилась, загинули тварини (фото)
11 липня, 15:45
Лучкіна є кандидаткою у майстри спорту Росії з боксу, багаторазовою переможницею та призеркою різних змагань
Федерація боксу Росії символічно покарала спортсменку, яка накурила мавпу вейпом
7 липня, 12:52

Кримінал

У Черкасах чоловік жорстко побив собаку: поліція відреагувала
У Черкасах чоловік жорстко побив собаку: поліція відреагувала
Правоохоронці викрили на корупції колишнього держсекретаря Мін’юсту
Правоохоронці викрили на корупції колишнього держсекретаря Мін’юсту
Збитки на майже 50 млн грн. Керівниця «Сегежа Україна» отримала підозру
Збитки на майже 50 млн грн. Керівниця «Сегежа Україна» отримала підозру
Замість улову – СІЗО: СБУ спіймала агента РФ під час риболовлі
Замість улову – СІЗО: СБУ спіймала агента РФ під час риболовлі
На Прикарпатті батько й син побили працівника ТЦК
На Прикарпатті батько й син побили працівника ТЦК
Суд виніс вирок ексголові Державної судової адміністрації
Суд виніс вирок ексголові Державної судової адміністрації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
5438
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
3493
Найпопулярніші серед українців вживані легкові авто: топ-10 марок та моделей липня
2772
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю
2690
Яблучний Спас 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Новини

Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння - радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Вчора, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Вчора, 00:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua