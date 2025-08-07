У Черкасах чоловік жорстко побив собаку: поліція відреагувала

Поліція притягнула до відповідальності чоловіка за жорстоке поводження з тваринами

Зловмиснику загрожує штраф до 5 тис. гривень та конфіскація собаки

У Черкасах громадяни стали свідками жорстокого поводження з собакою та описали ситуацію у соціальних мережах. Поліція Черкаської області відреагувала та притягнула до відповідальності чоловіка, передає «Главком».

У поліції розповіли, що небайдужі громадяни стали свідками жорстокого поводження з собакою у Черкасах. Поліцейські під час моніторингу мережі Інтернет виявили дописи та розпочали перевірку.

Повідомляється, що за адресою проживання чоловіка приїздив екіпаж патрульної поліції. Інспектори перевірили умови тримання собаки, зібрали первинні матеріали та передали їх на доопрацювання.

«Вжитими заходами працівники поліції встановили особу порушника та притягнули його до адміністративної відповідальності за статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення (жорстоке поводження з тваринами), що тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини. Протокол скеровано до суду», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Рівненщині правоохоронці розшукали чоловіка, який жорстоко поводився з собакою та притягнули його до кримінальної відповідальності.

21 липня у соціальних мережах поширилось відео, як група чоловіків спостерігає за жорстоким поводженням іншого з твариною, ще один чоловік фільмував знущання на відео.

Нагадаємо, 178 кримінальних справ щодо жорстокого поводження над тваринами (299 ст. Кримінального кодексу України) було відкрито тільки за 2024 рік.

Як повідомлялось, за перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Це майже в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, у 80% справ вже вручено підозру, хоча до суду наразі дійшло лише 4% від усіх проваджень.