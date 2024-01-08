Спецслужбовці затримали посадовця «Укрзалізниці», який працював на ФСБ (фото)

Затриманий чоловік збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ

Служба безпеки України затримала посадовця «Укрзалізниці» на Дніпропетровщині, який виявився ще одним агентом ФСБ. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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За вказівкою окупантів фігурант збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ. Також він цікавився розвідданими про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізним сполученням.

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СБУ затримала посадовця «Укрзалізниці», який збирав для окупантів інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ фото: СБУ

«Для цього російський агент фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їх маршрут із зупинками та пунктами призначення. Насамперед, зловмисник намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин «Бредлі» та танків «Леопард», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону. Так загарбники сподівалися порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

Спецслужбовці затримаи російського агента, який фіксував місце і час проходження військових ешелонів фото: СБУ

Спецслужбовці затримали чоловіка у власному помешканні.

Як встановило слідство, чоловіка завербували ще влітку. Для комунікації з ФСБ він використовував анонімний чат у популярному месенджері.

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Для комунікації з ФСБ затриманий чоловік використовував анонімний чат у месенджері фото: СБУ

Під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Нині він перебуває під вартою, триває слідство. Чоовікові загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що раніше СБУ затримала в Києві голову продовольчої компанії, який постачав продукти російській армії. Фігурант переховувався у квартирі свого сина та планував втечу до РФ.

Крім того, правоохоронці викрили українську компанію на гуртових постачаннях засобів тактичної медицини до Росії. Цю продукцію отримували російські військові.

Раніше співробітники СБУ прийшли з обшуками до ТОВ «Київгума», її дочірніх компаній та засновників.