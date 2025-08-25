Справа Чернишова: ВАКС продовжив обовʼязки ексвіцепремʼєру

Чернишов зобов'язаний повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи

Слідчий суддя Вищого антикорсуду задовольнив клопотання прокурора САП про продовження строку дії процесуальних обовʼязків ексвіцепремʼєр міністру Олексію Чернишову ще на два місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Зокрема продовжено такі обов’язки:

прибувати на вимогу детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи;

не відлучатися без дозволу за межі України;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;

здати закордонні паспорти.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро підозрює ексвіцепрем’єра у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю інших посадовців.

27 червня Вищий антикорупційний суд призначив підозрюваному Олексію Чернишову міру запобіжного заходу у вигляді 120 млн грн застави. Кошти за підозрюваного заплатили стороні особи. Також десяту частину від розміру застави (10 млн грн) внесла дружина Світлана Чернишова.

7 серпня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід ексвіцепрем’єру Олексію Чернишову.