Ексголові ДФС Насірову продовжено запобіжний захід

У справі про хабар Насірову продовжено строк дії покладених на нього раніше процесуальних обов'язків

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Проти Насірова відкрито дві кримінальні справи. В одній (про завдання державі збитків на понад 2 млрд грн) запобіжний захід продовжено до 4 вересня. В іншій справі (щодо отримання хабаря у розмірі понад 722 млн грн) – до 9 вересня.

Зазначається, що у справі про хабар Насірову продовжено строк дії покладених на нього раніше процесуальних обов'язків. У справі про збитки продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що ексголова Держфіскальної служби Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка. Адвокат захисту подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.

У 2026 році спливає строк давності щодо справи Насірова. Це в перспективі може стати підставою для звільнення його та інших фігурантів від кримінальної відповідальності, оскільки розслідування провадження продовжиться аж після демобілізації фігуранта.

Згодом стало відомо, що проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова в ході судового процесу. Через певний час мобілізацію ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова таки було скасовано. Раніше Верховний суд постановив: процедура призову військовозобов’язаного під час мобілізації є незворотною, а особу звільнити зі служби неможливо.

До слова, у травні за ексголову Держфіскальної служби було внесено заставу у 40 млн грн, він вийшов з-під варти.

Також у травні Роман Насіров заявив, що очікує на ухвалення рішення територіального центру комплектування та військової частини, аби розпочати виконувати обовʼязки військовослужбовця.