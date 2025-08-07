Апеляція залишила в силі запобіжний захід для Чернишова
Суд не задовольнив апеляції прокурора та захисту Чернишова
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід ексвіцепрем’єру Олексію Чернишову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.
«За результатами розгляду колегія суддів Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову. Повідомлення про підозру з'явилося після того, як Олексій Чернишов, який перебував у закордонному відрядженні, повернувся в Україну.
Як відомо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Олексію Чернишову. Згодом він прокоментував запобіжний захід. За його словами, 120 млн грн є занадто великою сумою, «з урахуванням того, що рахунки перебувають в стані юридичних обмежень». Чернишов додав, що «буде вирішувати і шукати можливості».
2 липня за Чернишова було внесено заставу. А Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Чернишову.
До слова, під час інциденту з обмеженням повноважень НАБУ і САП генеральний прокурор Руслан Кравченко запевнив, що не буде забирати у САП справу Олексія Чернишова.
