Стрілянина у Пенсильванії: троє офіцерів загинули, нападника ліквідовано

Поліцейського завантажують у гелікоптер медичної евакуації після стрілянини

Двоє поранених офіцерів перебувають в критичному, але стабільному стані

У Пенсильванії троє правоохоронців загинули, а двоє інших отримали важкі поранення під час зіткнення зі стрілком, якого застрелила поліція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Стрілянина сталася в містечку Кодорус, округ Йорк, на південному сході штату, коли офіцери повернулися для продовження розслідування попереднього інциденту.

Комісар поліції штату Крістофер Періс зазначив, що стрілянина була пов'язана з розслідуванням, яке стартувало за день до інциденту, і вказав, що ситуація була «пов’язана з побутом». Троє офіцерів загинули, двоє поранених перебувають в критичному, але стабільному стані.

За інформацією місцевих ЗМІ, офіцери могли намагатися вручити ордер на обшук, коли сталася стрілянина. Стрілець був застрелений поліцією, але його особу та належність до правоохоронних органів не розголошено.

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро відвідав лікарню, де висловив співчуття родинам загиблих, назвавши подію «трагедією для округу Йорк та всієї Пенсильванії».

Шапіро також підтвердив, що генеральний прокурор США Пем Бонді запропонувала федеральну підтримку в розслідуванні інциденту.

Нагадаємо, у місті Анаконда, що в американському штаті Монтана, сталася стрілянина в одному з місцевих барів. Внаслідок інциденту загинули четверо людей, правоохоронці продовжують розшук підозрюваного.

До слова, у Міннеаполісі, США, сталася стрілянина у католицькій школі. Внаслідок чого дві дитини загинуло.