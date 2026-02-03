Головна Країна Кримінал
Шурма з Німеччини заявив про готовність співпрацювати зі слідством дистанційно

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Шурма з Німеччини заявив про готовність співпрацювати зі слідством дистанційно
Колишній заступник керівника Офісу президента заявив, що відкритий до законної співпраці
фото: Офіс президента

Експосадовець стверджує, що готовий брати участь у процесуальних діях шляхом відеоконференції або на території дипустанов

Колишній заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що готовий співпрацювати з Національним антикорупційним бюро. Водночас він наголосив, що наразі перебуває в Німеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис експосадовця.

«Станом на сьогодні моїм постійним місцем проживання є Федеративна Республіка Німеччина, про що відомо органу досудового розслідування. Саме з цієї причини я неодноразово офіційно звертався з проханням забезпечити мою участь у процесуальних діях у передбачений законом спосіб – шляхом відеоконференції або на території дипломатичних установ України за кордоном», – зазначив він.

Шурма запевняє, що не переховується від слідства і готовий співпрацювати у межах кримінальної справи відносно нього. Він також додав, що не визнає себе винним у вчиненні будь-якого злочину та переконаний, що жодних протиправних дій не вчиняв.

«Водночас я не можу ігнорувати ознаки вибіркового та політично вмотивованого тиску, які супроводжують це провадження.  Саме тому для мене принципово важливо, щоб розслідування здійснювалося неупереджено, з дотриманням усіх процесуальних гарантій та принципу справедливого суду. Я відкритий до законної співпраці та очікую від слідства такого ж дотримання закону», – стверджує колишній заступник керівника Офісу президента.

Шурма з Німеччини заявив про готовність співпрацювати зі слідством дистанційно фото 1

Як відомо, у справі Ростислава Шурми Національне антикорупційне бюро розслідує факти розкрадання коштів за «зеленим» тарифом на тимчасово окупованій території Запорізької області. Сума збитків складає 141,3 млн грн. Протягом липня 2022 року-червня 2023 року компанії «Нацпрод», КД Енерджі 2» і «Відновлювальна енергія Запоріжжя», які контролюються родиною Шурми, отримали кошти від  держпідприємства «Гарантований покупець» за начебто поставлену електроенергію в Об’єднану енергетичною системою України. Однак виробничі потужності цих підприємств (сонячні електростанції) розташовані на територіях Малобілозерської сільської тергромади і Дніпрорудненської міської тергромади, з лютого-березня 2022 року опинилися під контролем російських окупантів.

Також антикорупційні органи отримали доступ до переписки ексзаступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми. Зокрема, 1 березня 2022 року у чаті у месенджері Telegram він дав доручення особі, яка виконувала функції головного виконавчого директора групи компаній родини Шурми (мовою оригіналу): «Приглядывай пожалуйста за всеми предприятиями. Не только солнце и стройки… Можешь всем сказать, что до окончания военного времени я тебя назначил старшим. Если у кого то возникнут вопросы по подчиненности».

Як повідомляв «Главком», на початку вересня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента. Пізніше посадовець залишив країну. Востаннє журналісти відшукали пана Ростислава з братом Олегом в Австрії.

Крім того, 30 січня НАБУ викликало на допити Ростислава та Олега Шурми на допити як підозрюваних.

Варто зазначити, що раніше Ростислав Шурма заперечував усі звинувачення, заявлявши, що лише регулятор та оператор системи передачі «Укренерго» має повноваження встановлювати підключення електростанцій до об'єднаної енергосистеми України.

