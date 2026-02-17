Головна Країна Кримінал
Справа «Мідас». Галущенко зробив важливе уточнення про плівки НАБУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
26 лютого 2015 року Герман Галущенко отримав атестат доцента
фото: «Укрінформ»

Ексглава Міненерго заявив, що має науковий ступінь доцента, а не професора

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко, обвинувачений у відмиванні коштів та участі у злочинній організації, під час судового засідання згадав про плівки операції «Мідас». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судове засідання, де ексглаві Мінʼюсту та Міненерго обирають запобіжний захід.

Галущенко згадав про плівки, де згадується «Професор» і «Сигізмунд», наголосивши на тому, що він є доцентом, а не професором. «Я, до речі, не є професором, я доцент», – наголосив ексурядовець.

Один із захисників підозрюваного повідомив, що 26 лютого 2015 року Галущенко отримав атестат доцента; йому присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародного приватного права.

Доцент – середній науково-педагогічний ступінь; присуджується за захист дисертації, наукові публікації та педагогічний досвід. Професор – найвищий науково-педагогічний ступінь у виші; вимагає значних наукових досягнень і педагогічного стажу.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Раніше стало відомо, що до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга сторони захисту про нібито незаконне затримання колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Згодом Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу колишнього міністра енергетики Германа Галущенко на «незаконне затримання». Суд частково задовольнив її.

Як повідомляв «Главком», 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

До слова, раніше повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом».

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Герман Галущенко Операція «Мідас»

Вбивство нацгвардійця на блокпосту. Екссудді Тандиру зменшено заставу на 100 млн грн
Вбивство нацгвардійця на блокпосту. Екссудді Тандиру зменшено заставу на 100 млн грн
Жителю Хмельниччини загрожує довічне за зґвалтування 8-річної доньки співмешканки
Жителю Хмельниччини загрожує довічне за зґвалтування 8-річної доньки співмешканки
Справа «Мідас»: яку заставу САП проситиме для Галущенка
Справа «Мідас»: яку заставу САП проситиме для Галущенка
Вирок за блекаут: у Києві суд виніс найсуворіший вердикт коригувальнику ударів по ТЕЦ
Вирок за блекаут: у Києві суд виніс найсуворіший вердикт коригувальнику ударів по ТЕЦ
Антикорупційний суд частково задовольнив скаргу Галущенка на «незаконне затримання»
Антикорупційний суд частково задовольнив скаргу Галущенка на «незаконне затримання»

