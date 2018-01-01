Справа Насірова: прокурори зачитуватимуть обвинувачення два роки

Національне антикорупційне бюро погодилося з оцінкою активістів щодо часу, який буде витрачено на зачитування обвинувального акта

Для зачитування в рамках судового засідання тексту обвинувального акта у справі екс-голови Державної фіскальної служби знадобиться два роки. Про це заявила прес-служба Національного антикорупційного бюро. «2 роки знадобиться прокурору САП, щоб зачитати повний текст обвинувального акта на вимогу адвокатів екс-голови ДФС (Романа Насірова



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Національне антикорупційне бюро погодилося з оцінкою активістів щодо часу, який буде витрачено на зачитування обвинувального акта

Для зачитування в рамках судового засідання тексту обвинувального акта у справі екс-голови Державної фіскальної служби знадобиться два роки. Про це заявила прес-служба Національного антикорупційного бюро.

«2 роки знадобиться прокурору САП, щоб зачитати повний текст обвинувального акта на вимогу адвокатів екс-голови ДФС (Романа Насірова — ред.)», - сказано у повідомленні на Facebook.

Раніше «Центр протидії корупції» і Transparency International Україна, заявили, що на зачитування всього обвинувального акту екс-главі Державної фіскальної служби Роману Насірову знадобиться більше двох років.

Нагадаємо, 31 січня Кабмін вирішив звільнити відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова із займаної посади.

19 січня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді застави Насірову на два місяці.

25 січня Кабмін направив на перевірку в Національне агентство з питань державної служби подання на звільнення Насірова.

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