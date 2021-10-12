Справа про держзраду: суд обирає запобіжний захід Медведчуку

Прокурори проситимуть, щоб Медведчука взяли під варту з можливістю внесення застави розміром мільярд гривень

Сьогодні Печерський районний суд почав обрання запобіжного заходу нардепу від проросійської політсили «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ») Віктору Медведчуку. Йдеться про нову справу щодо зриву постачання вугілля в Україну з Південно-Африканської Республіки (ПАР) та закупівлю вугілля з Росії через окуповані території Донбасу.

Відомо, що прокурори проситимуть, щоб Медведчука взяли під варту з можливістю внесення застави розміром 1 мільярд гривень.

Перед початком засідання кум Путіна Віктор Медведчук заявив журналістам, що матеріали відкритої проти нього справи сфабриковані чинною владою.

«Зараз буквально за кілька днів зліпили, організували, пред'явили, передали й продовжують думати, що все, що вони хочуть на шляху узурпації влади, встановлення диктатури в країні, – у них усе вийде. Впевнений, що це не так. Наша партія продовжує боротьбу, як і я особисто. Будемо протистояти незаконним кримінальним переслідуванням і політрепресіям», – зазначив політик.

На його думку, також влада намагається у такий спосіб відвернути увагу суспільства від нещодавнього офшорного скандалу, відомого як Pandora Papers.

«Усе, що відбувається сьогодні в країні, пов'язано з тим, щоб перебити той офшорний скандал, перебити дані й інформацію про корупцію у вищих ешелонах влади, про корупцію в команді Зеленського. Для того, щоб відвести увагу від житлово-комунальних тарифів, про відсутність миру в країні», – наголосив Медведчук.

Він додав, що не знайомий із бізнесменом Сергієм Кузярою, арештованим у вересні за підозрою у контрабанді вугілля з окупованих територій.

«Органи слідства, прокуратура та СБУ, тому що саме вона фабрикувала ці записи, добре знають, що ніяких записів немає, що я з паном Кузярою не знайомий, не зустрічався, ніколи не розмовляв. Вони добре знають, що записи 14–15 року, які вони демонструють на своїх брифінгах, на які вони посилаються як на докази, ніколи не будуть допустимими доказами, тому що це монтаж», – підкреслив політик.

Він додав, що його захист зробить все, аби довести стороні обвинувачення, що таких розмов і записів начебто не існує.

Медведчук перебуває під домашнім арештом за іншою справою з травня 2021 року. Вона стосується розграбування національних ресурсів у Криму. До речі, під час брифінгу політика на його нозі помітили електронний браслет.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 8 жовтня повідомила про оголошення нової підозри депутату Верховної Ради Віктору Медведчуку. Ця підозра стосується статей про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.

Віктора Медведчука вже підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в’язниці до довічного ув’язнення. Серед висунутих йому раніше звинувачень є замах на розкрадання природних ресурсів, передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, антиукраїнська діяльність. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

Напередодні Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу в 1 млрд грн.

Також СБУ опублікувала записи розмов Медведчука у справі про держзраду.



