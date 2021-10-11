Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу в 1 млрд грн

Народному депутату України від ОПЗЖ минулого тижня оголосили нову підозру

Народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн. Про це повідомив колега проросійського нардепа Ренат Кузьмін.

«Медведчуку щойно вручили клопотання про арешт або заставу в 1 млрд грн. Це при тому, що Медведчук уже перебуває під домашнім арештом, його не порушує, і за законом суд просто не може змінити йому запобіжний захід на тяжчий», – написав Кузьмін у Facebook.

фото: Ренат Кузьмін / Facebook

Раніше СБУ опублікувала записи розмов Медведчука у справі про держзраду.

Також відомо, що СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до справи Медведчука.

Як відомо, народному депутату України від ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосили нову підозру.

Нова підозра депутату в державній зраді та сприянні тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Своїми діями, на думку слідства і прокурорів, народний депутат поставив Україну в залежність від «ЛНР» та «ДНР».

Зазначимо, Віктора Медведчука також підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому раніше звинувачень: замах на розкрадання природних ресурсів, передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, антиукраїнська діяльність.

Як відомо, наразі Медведчук за рішенням суду перебуває під домашнім арештом. 2 вересня суд продовжив домашній арешт Медведчуку.

31 серпня Медведчуку вручили нове клопотання про продовження строку домашнього арешту ще на два місяці.

Нагадаємо, народний депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав другий позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України.

Зазначимо, що перший позов Медведчука до ЄСПЛ, у якому він скаржився на «незаконні дії української влади», Медведчук подав ще у червні.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 20 серпня вона повідомила, що слідство у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено.

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