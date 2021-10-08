Венедіктова прокоментувала справу Медведчука

На думку Генпрокурорки, невдовзі Медведчука візьмуть під варту із можливістю внесення застави

Народний депутат України, лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук отримав підозру від Генеральної прокуратури України. Політику закидають «державну зраду». Ймовірно, йому буде взято під варту із можливістю внесення досить високої застави. Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Генпрокурорка уточнила, що Медведчук, який наразі перебуває під домашнім арештом, отримав підозру поштою.

Очільниця Генпрокуратури додала, що наразі Медведчуку не змінено запобіжний захід, однак у подальшому, імовірно, його буде взято під варту із можливістю внесення високої застави.

Нагадаємо, 31 серпня Медведчуку вручили нове клопотання про продовження строку домашнього арешту ще на два місяці.

Нагадаємо також, народний депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав другий позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України.

Зазначимо, що перший позов Медведчука до ЄСПЛ, у якому він скаржився на «незаконні дії української влади», Медведчук подав ще у червні.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 20 серпня вона повідомила, що слідство у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено.

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