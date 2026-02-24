Справу ексдепутата з ОПЗЖ Волошина направлено до суду

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ екснардеп перебував на території країни-агресора та свідомо діяв проти України

Прокурори Офісу генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, обвинуваченого у державній зраді. Йдеться про Олега Волошина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Волошину загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

«За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ він перебував на території країни-агресора та свідомо діяв проти України. Обвинувачений систематично поширював пропаганду РФ на публічних майданчиках, підтримував усі рішення військово-політичного керівництва РФ та виправдовував збройну агресію проти нашої держави. Такими діями він фактично сприяв підривній діяльності ворога», – йдеться у повідомленні.

Крім того, слідство встановило, що обвинувачений умисно не подавав обов’язкові щорічні декларації, порушуючи вимоги фінансового контролю. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада) та ст. 366-3 КК України (умисне неподання декларації).

Нагадаємо, слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у межах спеціального досудового розслідування повідомили про підозру колишньому народному депутату України ІХ скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ. Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, однак із матеріалів справи випливає, що йдеться про Олега Волошина.

Як повідомлялося, у травні 2023 року працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата України від забороненої партії «ОПЗЖ» Олега Волошина. Встановлено, що він, виступаючи з трибуни Верховної Ради, а також у численних інтерв’ю та ефірах на телебаченні розповсюджував пропагандистські наративи РФ та вів підривну діяльність проти України.

До слова, завдяки Волошину сів на 10,5 років у тюрму британський депутат Натан Гілл. Гілл визнав себе винним у восьми випадках хабарництва в період з 6 грудня 2018 року по 18 липня 2019 року, коли він був членом Європейського парламенту. Поліція вважає, що він отримав щонайменше £30 тис. і міг отримати ще більше від Олега Волошина, колишнього українського депутата від нині забороненої «ОПЗЖ».