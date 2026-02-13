Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суддя з Кривого Рогу, яка збила 11-річного хлопчика, отримала підозру

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Суддя з Кривого Рогу, яка збила 11-річного хлопчика, отримала підозру
Суддя здійснила наїзд на 11-річного хлопчика на власному авто
фото: Прокуратура України

Судді загрожує позбавлення волі

У Кривому Розі суддя, яка збила хлопчика на пішохідному переході, отримала підозру. Дитина досі перебуває в лікарні у важкому стані. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, інформує «Главком».

Судді інкримінували порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході
У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході
фото: Прокуратура України

Стаття, за якою обвинувачують суддю, передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі та права керувати транспортними засобами строком на три роки. 

ДТП за участю авто судді сталося 9 лютого. Близько 16:30 у Кривому Розі суддя, керуючи автомобілем BMW, здійснила наїзд на хлопчика 2014 року народження. Відомо, що водійка збила хлопчика, який разом із матір’ю переходив дорогу на пішохідному переході.

Суддя збила дитину, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході
Суддя збила дитину, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході
фото: ДБР

Зазначається, що унаслідок ДТП хлопчик отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Хлопець перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, що у Вінниці правоохоронці з'ясовують обставини ДТП, в якій травмувалися троє пішоходів. За даними слідства, 18-річний кермувальник збив людей на нерегульованому пішохідному переході. Водій автомобіля Opel збив пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Після цього кермувальник зіткнувся з припаркованим автомобілем BMW. Трьох чоловіків, віком 31, 32 та 41 рік, доставлено до медичного закладу.

Читайте також:

Теги: ДТП Кривий Ріг суддя підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окуповану Макіївку атакували безпілотники
Атака на Україну, вибухи у Росії та на окупованій Донеччині: головне за ніч
14 сiчня, 05:33
У Таїланді на поїзд впав будівельний кран
У Таїланді на поїзд впав будівельний кран: щонайменше 32 загиблих
15 сiчня, 00:33
Внаслідок ДТП на Кіровоградщині загинула пасажирка мікроавтобуса
Смертельна ДТП на Кіровоградщині: є загиблі та постраждалі
21 сiчня, 08:43
Трагедія на Кільцевій Броварів: у ДТП загинув водій вантажівки
Трагедія на Кільцевій Броварів: у ДТП загинув водій вантажівки
24 сiчня, 12:19
У Лос-Анджелесі автомобіль влетів у супермаркет, є загиблі
У Лос-Анджелесі автомобіль влетів у супермаркет, є загиблі
6 лютого, 02:28
Наприкінці січня НАБУ викликало на допит Ростислава Шурму
Люди Шурми просили захисту від НАБУ… у злочинної «групи Міндіча». Слідство натрапило на важливий документ
31 сiчня, 12:00
Правоохоронцю повідомлено про підозру у перевищенні влади в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду
Оголошено підозру офіцеру ТЦК на Київщині, який бив мобілізованих і хизувався цим на відео
3 лютого, 11:20
Причиною зіткнення стала необачність обох водіїв
На Троєщині легковик перекинув мікроавтобус: момент ДТП потрапив на відео
9 лютого, 15:37
Прокуратура перевіряє, чи отримали одноразову допомогу випускники навчальних закладів в інші роки
Невиплата допомоги дітям-сиротам: підозру отримав керівник управління освіти Подільської РДА
10 лютого, 09:07

Кримінал

Суддя з Кривого Рогу, яка збила 11-річного хлопчика, отримала підозру
Суддя з Кривого Рогу, яка збила 11-річного хлопчика, отримала підозру
На Полтавщині опікунка катувала власних сестер та змушувала їх стояти навколішки дві доби на гречці
На Полтавщині опікунка катувала власних сестер та змушувала їх стояти навколішки дві доби на гречці
Українець віз до Польщі мухомори, але щось пішло не за планом
Українець віз до Польщі мухомори, але щось пішло не за планом
Ексзаступника керівника Банкової Шурму та його брата оголошено в розшук
Ексзаступника керівника Банкової Шурму та його брата оголошено в розшук
Поліція ідентифікувала ката, який вбив беззбройного українського воїна
Поліція ідентифікувала ката, який вбив беззбройного українського воїна
Справа білоруської шпіонки. Стало відомо, куди їй вдалось працевлаштуватись в Україні
Справа білоруської шпіонки. Стало відомо, куди їй вдалось працевлаштуватись в Україні

Новини

Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Сьогодні, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Сьогодні, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Сьогодні, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Сьогодні, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Сьогодні, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Сьогодні, 12:27

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua