Суддя з Кривого Рогу, яка збила 11-річного хлопчика, отримала підозру

Судді загрожує позбавлення волі

У Кривому Розі суддя, яка збила хлопчика на пішохідному переході, отримала підозру. Дитина досі перебуває в лікарні у важкому стані. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, інформує «Главком».

Судді інкримінували порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході фото: Прокуратура України

Стаття, за якою обвинувачують суддю, передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі та права керувати транспортними засобами строком на три роки.

ДТП за участю авто судді сталося 9 лютого. Близько 16:30 у Кривому Розі суддя, керуючи автомобілем BMW, здійснила наїзд на хлопчика 2014 року народження. Відомо, що водійка збила хлопчика, який разом із матір’ю переходив дорогу на пішохідному переході.

Суддя збила дитину, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході фото: ДБР

Зазначається, що унаслідок ДТП хлопчик отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Хлопець перебуває у важкому стані.

