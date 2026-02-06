Головна Країна Політика
Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент зазначив, що робота сил ППО у частині областей незадовільна
фото: Офіс президента

Глава держави наголосив, що компонент «малої ППО» має працювати значно сильніше

Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у Повітряних силах ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Будуть там кадрові зміни, наразі в частині областей, у підрозділах – те, що стосується захисту від російських «шахедів», – каже він.

За словами глави держави, компонент «малої ППО», що протидіє російським ударним дронам, має працювати значно сильніше та «не допускати тих проблем, які зараз є».

«На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, на частині напрямків треба ще попрацювати, і значно попрацювати. Важливо, що міністр оборони України займається цією тематикою, командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення, і є достатньо сил всередині наших Сил оборони та безпеки України, достатньо досвіду, який можна і треба масштабувати», – пояснив український лідер.

Зеленський наголосив, що все те, що реально працює на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, «повинно застосовуватись усюди, де результатів поки що менше». «І кожен день має значення. Всі рішення повинні впроваджуватись максимально оперативно», – каже президент.

Варто зазначити, що раніше глава держави також критикував роботу Повітряних сил. 6 лютого він зазначав, що вважає «незадовільною» роботу Повітряних сил у частині регіонів України.

20 січня президент висловив незадоволення роботою Повітряних сил ЗСУ. Він наголосив, що протидія російським атакам має бути іншою.

Теги: Повітряні сили ЗСУ системи ППО Володимир Зеленський кадрові зміни

