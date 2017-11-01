Справа про «рюкзаки Авакова»: суд скасував арешт майна Чеботаря

2 листопада 2017 року суд наклав арешт на спільне майно екс-заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря та його дружини

Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Солом’янського районного суду столиці про арешт майна колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря у справі закупівлі рюкзаків для МВС та направив матеріали справи на повторний розгляд. Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованому в Єдиному держреєстрі



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Сергій Чеботар

2 листопада 2017 року суд наклав арешт на спільне майно екс-заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря та його дружини

Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Солом’янського районного суду столиці про арешт майна колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря у справі закупівлі рюкзаків для МВС та направив матеріали справи на повторний розгляд. Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованому в Єдиному держреєстрі судових рішень.

«Ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду Києва, якою задоволено клопотання детектива НАБУ... та накладено арешт на майно, що перебуває у спільній сумісній власності підозрюваного та його дружини ... скасувати», — йдеться в ухвалі.

Також суд вирішив направити матеріали справи на новий розгляд до Солом’янського районного суду Києва.

Як повідомляв «Главком», 1 листопада 2017 року суд відпустив Авакова-молодшого під особисте зобов’язання у справі про розкрадання державних коштів.

Згодом суд також відпустив під особисте зобов'язання екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та керівника IТ-компанії Turboseo Володимира Литвина.

У січні в САП підтвердили, що суд продовжив запобіжний захід двом фігурантам справи про «рюкзаки Авакова».

8 листопада Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина Авакова.

У НАБУ показали схему розтрати коштів у «справі рюкзаків».

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