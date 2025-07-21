Уряд затвердив новий порядок виплат пенсій за судовими рішеннями: що зміниться

Постанова вже набула чинності, і наразі триває технічна підготовка до її реалізації

Нові правила застосовуватимуться як для «поточних» судових рішень, так і для «ретроспективних»

Кабінет міністрів України затвердив єдиний порядок виплат пенсій та доплат, призначених за рішеннями судів. Таке рішення має ліквідувати проблему виконання судових рішень щодо пенсій, яка роками викликала збільшення державного боргу перед українцями. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак, пише «Главком».

Як зазначає Марчак, протягом останніх п'яти років кількість судових рішень щодо пенсій зросла у понад 26 разів, сягнувши 758 тис. Уряд затвердив новий порядок, який має системно вирішити цю проблему, зокрема:

Окреме виділення коштів у бюджеті Пенсійного фонду. Вперше у бюджеті ПФУ будуть окремо виділені кошти саме на виплати за судовими рішеннями. Ці кошти поділятимуться залежно від джерел фінансування: ті, що мають фінансуватись із державного бюджету (для «спеціальних» пенсій), та ті, що фінансуватимуться зі страхових внесків.

Вперше у бюджеті ПФУ будуть окремо виділені кошти саме на виплати за судовими рішеннями. Ці кошти поділятимуться залежно від джерел фінансування: ті, що мають фінансуватись із державного бюджету (для «спеціальних» пенсій), та ті, що фінансуватимуться зі страхових внесків. Єдині правила для всіх судових рішень. Нові правила застосовуватимуться як для «поточних» судових рішень (щодо перерахунку та поточних виплат пенсії), так і для «ретроспективних» – тобто донарахованих доплат за попередні роки.

Нові правила застосовуватимуться як для «поточних» судових рішень (щодо перерахунку та поточних виплат пенсії), так і для «ретроспективних» – тобто донарахованих доплат за попередні роки. Щомісячні виплати. Виплати здійснюватимуться всім одночасно, пропорційно до коштів, наявних у бюджеті Пенсійного фонду України в кожен конкретний місяць. Це забезпечить стабільність виплат, уникнувши попереднього формату «колись потім».

Виплати здійснюватимуться всім одночасно, пропорційно до коштів, наявних у бюджеті Пенсійного фонду України в кожен конкретний місяць. Це забезпечить стабільність виплат, уникнувши попереднього формату «колись потім». Новий рівень прозорості. Вся інформація про рішення, прийняті Пенсійним фондом на виконання, міститиметься на порталі ПФУ та відображатиметься в особистому кабінеті людини. Агреговані дані про обсяг рішень, що перебувають на виконанні, та динаміку виплат публікуватимуться у форматі відкритого дашборду на сайті ПФУ.

Постанова вже набула чинності, і наразі триває технічна підготовка до її реалізації. Як зазначила Дарина Марчак, це не «чарівна паличка», яка миттєво закриє 85 млрд грн боргів, але це системний, справедливий і прозорий механізм для вирішення великої і складної проблеми.

Нагадаємо, додаткові виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю продовжено до кінця липня. Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

Всесвітня продовольча програма ООН реалізується разом із Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом. Наразі допомогу отримують близько 315 тис. людей, що разом складає 216 млн гривень щомісяця.

До слова, загалом в Україні нараховується 10,3 млн офіційних пенсіонерів й з них продовжують працювати 2,8 млн осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд (ПФУ).

Згідно з даними ПФУ, у липні поточного року середня пенсія дорівнювала 6 410,17 грн, водночас пенсіонери, які працювали, отримували у середньому 6 974,61 грн, тобто на 520 гривень більше.