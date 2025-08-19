Підозра у пособництві РФ. Детектив НАБУ прокоментував свій арешт

Магамедрасулов заявив, що з моменту затримання його жодного разу не допитували

Офіс генпрокурора наголошує, що Магамедрасулов виступав в ролі посередника продажу до республіки Дагестан (РФ) партій технічних конопель

Арештований детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, який перебуває у СІЗО, дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тімура Міндіча. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NV.

За словами Магамедрасулова, його історія почалася 21 липня, коли СБУ, Офіс генпрокурора та ДБР провели обшуки у детективів НАБУ. Після цього СБУ повідомила йому про підозру у пособництві країні-агресорці. За версією слідства, він був посередником з продажу технічної коноплі в російський Дагестан. Детектив відкидає ці звинувачення, називаючи їх безпідставними.

Руслан Магамедрасулов переконаний, що його арешт є політичним та показовим. За словами джерел NV, він займався документуванням бізнесмена Тімура Міндіча, співвласника компанії «Студія Квартал 95», яку свого часу заснував Володимир Зеленський.

Детектив наголосив, що не може називати прізвищ, оскільки це може розкрити інформацію про інші триваючі розслідування НАБУ.

«Я ще раз наголошу, що не можу комунікувати жодних прізвищ. Ні про людей, по яким я проводив оперативну роботу, ні про людей, яких я розслідував (допоки їм не вручено повідомлення про підозру), ні про людей, з якими комунікував в оперативних цілях. Це порушення закону і непрофесійно», – розповів Руслан Магамедрасулов.

Магамедрасулов заявив, що його справа є «погрозою, адресованою всім, хто має сміливість розслідувати топ-корупцію в Україні».

«Численними справами НАБУ, до яких я долучився, і тими посадовцями, до яких нам вдалося дотягнутися в останні місяці роботи. Переконаний, що ця справа політична та показова. Це погроза, адресована всім, хто має сміливість розслідувати топ-корупцію в Україні», – розповів Магамедрасулов.

Магамедрасулов підтвердив, що має широке коло зв'язків з політиками та бізнесменами. Він пояснив, що це є частиною його оперативної роботи, спрямованої на виявлення корупційних схем та пошук викривачів. За його словами, під час обшуку СБУ вилучила його техніку, отримавши доступ до інформації про діючі операції та контакти, що, на його думку, може нашкодити роботі бюро.

Детектив розповів, що під час затримання до нього та його батька застосовували фізичну силу, попри відсутність опору. Він стверджує, що в СІЗО його утримують в особливих, жорстких умовах.

«Я розумію, що такі умови – явна вказівка згори. Сама по собі ця обстановка і ставлення – це теж спроба тиску», – зазначив він.

Магамедрасулов додав, що з моменту затримання його жодного разу не допитували, а суть звинувачень він зрозумів лише після того, як ознайомився з текстом підозри. Детектив сподівається, що апеляційні та інші судові засідання будуть відкритими.

Як відомо, 21 липня, СБУ та Офіс генпрокурора провели близько 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.