Митрополит Павло загубив всі закордонні паспорти, коли отримав підозру

На думку правоохоронців, митрополит Павло може безперешкодно покинути Україну через міцні соціальні зв’язки з вірянами

Як заявив адвокат митрополита Павла, всі закордонні паспорти священнослужителя наразі анульовано

Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло після оголошення підозри загубив всі закордонні документи та залишився лише з паспортом громадянина України. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?».

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Як зазначає адвокат митрополита Микита Чекман, він направив заяву до міграційної служби про втрату закордонних паспортів ще з початку оголошення підозри священнослужителя УПЦ МП. «Вийшло так, що цих документів ми не знайшли. Тому наразі всі закордонні паспорти владики анульовано. У нього є лише паспорт громадянина України», – переконує адвокат Микита Чекман.

Зазначимо, Солом’янський райсуд Києва від 2 жовтня зобов’язав митрополита Павла повідомляти слідчого кожного разу, як священнослужитель збереться виїхати зі свого маєтку у селі Вороньків.

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Феміда не відкидає варіанту, що владика може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Зокрема факт, що митрополит Павло майже 30 років очолював Києво-Печерську лавру, на думку правоохоронців, відкриває шлях для митрополита Павла безперешкодно покинути Україну через міцні соціальні зв’язки з вірянами.

Зазначимо, у березні цього року намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української православної церкви Московського патріархату митрополит Павло (Петро Лебідь) був помічений під час процедури оформлення закордонного паспорта.

Нагадаємо, у квітні цього року екснамісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло отримав підозру від СБУ.

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Також екснамісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Вишгородський та Чорнобильський Павло Лебідь, якому загрожує позбавлення волі до восьми років із конфіскацією майна, самостійно обмежив своє спілкування з представниками Лаври.