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Митрополит Павло загубив всі закордонні паспорти, коли отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Митрополит Павло загубив всі закордонні паспорти, коли отримав підозру
На думку правоохоронців, митрополит Павло може безперешкодно покинути Україну через міцні соціальні зв’язки з вірянами
фото з відкритих джерел

Як заявив адвокат митрополита Павла, всі закордонні паспорти священнослужителя наразі анульовано

Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло після оголошення підозри загубив всі закордонні документи та залишився лише з паспортом громадянина України. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?».

Як зазначає адвокат митрополита Микита Чекман, він направив заяву до міграційної служби про втрату закордонних паспортів ще з початку оголошення підозри священнослужителя УПЦ МП. «Вийшло так, що цих документів ми не знайшли. Тому наразі всі закордонні паспорти владики анульовано. У нього є лише паспорт громадянина України», – переконує адвокат Микита Чекман.

Зазначимо, Солом’янський райсуд Києва від 2 жовтня зобов’язав митрополита Павла повідомляти слідчого кожного разу, як священнослужитель збереться виїхати зі свого маєтку у селі Вороньків.

Феміда не відкидає варіанту, що владика може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Зокрема факт, що митрополит Павло майже 30 років очолював Києво-Печерську лавру, на думку правоохоронців, відкриває шлях для митрополита Павла безперешкодно покинути Україну через міцні соціальні зв’язки з вірянами.

Зазначимо, у березні цього року намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української православної церкви Московського патріархату митрополит Павло (Петро Лебідь) був помічений під час процедури оформлення закордонного паспорта.

Нагадаємо, у квітні цього року екснамісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло отримав підозру від СБУ.

Також екснамісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Вишгородський та Чорнобильський Павло Лебідь, якому загрожує позбавлення волі до восьми років із конфіскацією майна, самостійно обмежив своє спілкування з представниками Лаври.

Читайте також: Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?
Теги: документи Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра суд паспорт

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