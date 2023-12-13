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Справу нардепки Марченко передано до суду

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Справу нардепки Марченко передано до суду
Людмила Марченко
фото: terminovo.te.ua

Слідство встановило два епізоди протиправної діяльності депутатки та її помічниці

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду обвинувальний акт щодо народної депутатки Людмили Марченко та її помічниці, яких раніше викрили на отриманні 11,3 тисячі доларів за перетин кордону. Про це повідомила САП.

Прокуратура не назвала ім’я фігуранток, але, судячи з обставин справи, ідеться про Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колесник.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, нардепка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам, що подбає про те, щоб уповноважені особи обласної військової адміністрації прийняли рішення про дозвіл на виїзд із України, а також внесли відповідні відомості до Інформаційної системи «Шлях».

Слідство встановило два епізоди протиправної діяльності нардепки та її помічниці. Перший епізод – отримання від громадянина за безперешкодний перетин кордону неправомірної вигоди у розмірі 6 тис. дол. США. Другий – отримання 5300 дол. США.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34000 до 93500 грн – ред.) або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, що про затримання нардепки Марченко стало відомо 5 липня. Чиновниця була затримана під час отримання хабаря у розмірі $3 тис. у Тернополі. За версією слідства, помічниця депутата за гроші видавала документи, які необхідні для отримання дозволу на виїзд військовозобов'язаних за кордон через систему «Шлях».

11 липня Марченко та її помічниці слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією» та ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу.

До слова, Національне антикорупційне бюро розслідувань оприлюднило відео, на якому звинувачена у хабарництві народна депутатка від «Слуги народу» Людмила Марченко нібито намагалася заховати гроші у власному будинку.

Членство Людмили Марченко у фракції партії «Слуга народу» призупинено після оголошення їй підозри у зловживанні впливом.

Теги: САП суд депутат кримінал

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