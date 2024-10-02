Гарріс назвала Іран дестабілізаційною силою на Близькому Сході

Кандидат у президенти США заявила, що Іран є дестабілізуючою силою на Близькому Сході

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс рішуче засудила іранську ракетну атаку на Ізраїль. Про це повідомляє Reuters.

«Я ясно бачу, що Іран – дестабілізуюча, небезпечна сила на Близькому Сході. Я завжди буду гарантувати, що Ізраїль матиме можливість захистити себе від Ірану і терористичних формувань, що підтримуються Іраном», – заявила вона у вівторок.

Вона наголосила на важливості гарантувати захист Ізраїлю від Ірану та терористичних угруповань, які він підтримує.

Гарріс також підкреслила, що повністю підтримує рішення президента Джо Байдена надати військову допомогу для збивання іранських ракет.

Того ж дня Байден скликав термінову нараду та наказав американським військовим допомогти Ізраїлю у захисті. США запевняють, що готові підтримати Ізраїль у разі подальшої ескалації​.

Нагадаємо, Байден та Гарріс провели зустріч через атаку Ірану на Ізраїль.