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Фермер з Київщини завдав державі збитків на понад 3 млн грн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Фермер з Київщини завдав державі збитків на понад 3 млн грн
Директор підприємства допустив зберігання залишків у несанкціонованих місцях і не вжив заходів щодо їх утилізації
фото: пресслужба поліції

На земельну ділянку здійснювалися викиди виробничих та інших відходів

У Бучанському районі Київщини фермер не забезпечував своєчасну утилізацію відходів виробництва, чим створив небезпеку для довкілля і людей. Фермеру повідомлено про підозру. Про це інформує поліція Київської області. 

Слідчі встановили, що на земельну ділянку, площею понад 65 тис. кв. м, яку орендувала приватна сільськогосподарська компанія, здійснювали викиди виробничих та інших відходів. Директор підприємства допустив зберігання залишків у несанкціонованих місцях і не вжив заходів щодо їх утилізації – це призвело до псування земель і зниження їх родючості.

Фермер з Київщини завдав державі збитків на понад 3 млн грн фото 1

Державна екологічна інспекція Столичного округу підтверджує факт забруднення. За результатами експертизи, підозрюваний створив небезпеку для довкілля та людей.
Внаслідок протиправних дій, директор підприємства заподіяв матеріальної шкоди державі на загальну суму близько 3,3 мільйона гривень.

Слідчі, за процесуального керівництва Києва-Святошинської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом забруднення або псування земель (ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України).

Раніше Міністерство захисту довкілля оцінило екологічні збитки України від війни. Наразі зафіксовано майже 5800 випадків шкоди довкіллю, завданої внаслідок бойових дій. Сума збитків, за попередніми розрахунками, досягла майже €60 млрд.

Теги: екологія Мінекології суд Київщина штраф

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