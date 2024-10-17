Розтрата 2 млрд грн на закупівлях бронежилетів: експосадовці Міноборони постануть перед судом

Внаслідок незаконних дій обвинувачених окремі підрозділи ЗСУ не були належно укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму майже 2 млрд грн

Експосадовці без перевірки прийняли засоби індивідуального захисту та передали неякісну продукцію на військові склади ЗСУ

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до ВАКС обвинувальний акт стосовно колишніх заступника Міністра оборони України, керівника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а також ексначальника управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Повідомляється, що вказаним особам інкриміновано розтрату майна і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Розслідування встановило, що під час дії воєнного стану обвинувачені організували закупівлю неякісних бронежилетів на кошти, виділені з державного бюджету. У 2022 році між Міністерством оборони України та компаніями-нерезидентами з порушенням передбаченої процедури укладено договори про закупівлю засобів індивідуального захисту. Амуніцію закуповували за завищеними цінами зі 100% оплатою.

Експосадовці без перевірки прийняли засоби індивідуального захисту та передали неякісну продукцію на військові склади ЗСУ.

Згідно висновків експертиз амуніція не відповідає державним та військовим стандартам України, технічними вимогам для закупівлі бронежилетів різних типів і не може належним чином захистити українських військовослужбовців.

Всього внаслідок незаконних дій обвинувачених окремі підрозділи Збройних Сил України не були належно укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму майже 2 млрд грн.

Досудове розслідування здійснювалося ДБР за оперативного супроводу ДБР та Департаменту контррозвідки СБУ.

Нагадаємо, у січні Офіс Генпрокурора повідомив про підозру колишнім посадовцям Міноборони за розтрату майже мільярда гривень на закупівлі неякісних бронежилетів.

Зокрема, підозри отримали колишні заступник Міністра оборони України, керівник Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а також ексначальник управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Їм інкриміновано розтрату майна і перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані у період дії воєнного стану придбали для потреб ЗСУ 50 тис бронежилетів, які за своїм якісним станом та характеристиками не відповідали встановленим вимогам та не могли бути використані у війську. Їх було закуплено у компанії нерезидента, кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадяни РФ. Згідно висновків судових балістичної, товарознавчої та економічної експертиз в результаті поставки засобів індивідуального захисту неналежної якості державі заподіяно 948 млн грн збитків.