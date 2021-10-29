Росія перекинула бойовикам партію зброї. Розвідка повідомила деталі

Терористи отримали з РФ протитанкові керовані ракети, набої та боєприпаси до різної зброї

Росія ремонтує військову техніку бойовиків і доставила на окуповану територію Донеччини та Луганщини нову зброю. Країна-агресорка продовжує нарощувати боєздатність бойовиків, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Росія після ремонту повернула бойовикам понад 10 одиниць бойових машин піхоти та бронетранспортерів, доставила понад 5,5 тисяч тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів.

Серед зброї:

протитанкові керовані ракети,

боєприпаси до 122-мм ракетних систем залпового вогню та 152-мм артилерійських систем,

набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок,

протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52,

безпілотні літальні апарати «Орлан-10» і «Гранат-1».

Крім того, для відновлення броньованої бойової техніки до ремонтно-відновлювальних підрозділів противника з території РФ завозились танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї.

Сьогодні СБУ відкрила справу про обстріл Трьохізбенки. Наразі СБУ проводить документування обставин злочину та завданої ворожим обстрілом шкоди, опитування свідків та очевидців, відпрацювання показів потерпілих.

Нагадаємо, 27 жовтня бойовики обстріляли Трьохізбенку. По населеному пункту було випущено близько 20 снарядів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять приватних будинків. У результаті обстрілу бойовиків загинув український військовий. Від ворожої кулі помер старший солдат Віктор Рачугін.

Також бойовики збрехали про бій на Донбасі.

26 жовтня представники незаконних збройних формувань РФ влаштували мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району, що у Донецькій області.

Тим часом Росія звинувачує Україну в «наступі» на Донбасі.

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