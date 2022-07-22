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    Події в Україні

    Окупанти заблокували Google на всій території «Л/ДНР»

    Окупанти заблокували Google на всій території «Л/ДНР»
    фото з відкритих джерел

    Ватажки квазіреспублік вважають, що пошукова система пропагує тероризм щодо росіян

    Ватажки так званих «Л/ДНР» оголосили про блокування пошукової системи Google. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

    21 липня ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник звинуватив Google в пропаганді тероризму і екстремізму та заявив, що «ЛНР» «впорається і без нього».

    «Виправляться, почнуть поважати людей - подумаємо про повернення», – заявив Пасічник.

    Пізніше аналогічне рішення прийняли в «ДНР». Ватажок псевдореспубліки Денис Пушилін заявив, що прийнято рішення про блокування Google, в п'ятницю. «Відбувається справжнє цькування росіян, нав'язування брехні та дезінформації. На передовій інформаційних технологій у зв'язку з цим – пошукова система Google, яка відкрито за наказом своїх кураторів з американського уряду пропагує тероризм і насильство щодо всіх росіян і особливо населення Донбасу», – заявив також ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін.

    Нагадаємо, раніше Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) побачила загрози життю росіян в рекомендації від Google-перекладача і звинуватила компанію в «порушенні екстремістського характеру».

    Нагадаємо, Росія виставила Google багатомільйонний штраф через новини про Україну.

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    Теги: росія окупанти Google санкції війна штраф Україна Леонід Пасічник Денис Пушилін населення окупація #stoprussia
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    Окупанти заблокували Google на всій території «Л/ДНР»