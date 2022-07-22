Окупанти заблокували Google на всій території «Л/ДНР»

Ватажки квазіреспублік вважають, що пошукова система пропагує тероризм щодо росіян

Ватажки так званих «Л/ДНР» оголосили про блокування пошукової системи Google. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

21 липня ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник звинуватив Google в пропаганді тероризму і екстремізму та заявив, що «ЛНР» «впорається і без нього».

«Виправляться, почнуть поважати людей - подумаємо про повернення», – заявив Пасічник.

Пізніше аналогічне рішення прийняли в «ДНР». Ватажок псевдореспубліки Денис Пушилін заявив, що прийнято рішення про блокування Google, в п'ятницю. «Відбувається справжнє цькування росіян, нав'язування брехні та дезінформації. На передовій інформаційних технологій у зв'язку з цим – пошукова система Google, яка відкрито за наказом своїх кураторів з американського уряду пропагує тероризм і насильство щодо всіх росіян і особливо населення Донбасу», – заявив також ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін.

Нагадаємо, раніше Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) побачила загрози життю росіян в рекомендації від Google-перекладача і звинуватила компанію в «порушенні екстремістського характеру».

Нагадаємо, Росія виставила Google багатомільйонний штраф через новини про Україну.