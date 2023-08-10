Суд дозволив Львівській ОВА не розсекречувати імена втікачів через систему «Шлях»

Львівська ОВА вважає, що розсекречення документів про персональні дані може порушити право ухилянтів

Верховний суд відмовив у розгляді касаційної скарги на рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду, чим фактично скасував вердикт судді Львівського окружного адмінсуду Галини Морської, яка зобов’язала Львівську ОВА надати документи, що стосуються зловживання системою «Шлях». Про це повідомляє NGL.media.

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Зазначається, що спроби отримати ці документи законним шляхом тривали понад шість місяців і завершилися невдачею.

30 січня співзасновниця NGL.media Олександра Губицька звернулася в ОВА з офіційним запитом надати копії документів про скасування дозволів на виїзд водіям-волонтерам, які не повернулися в Україну.

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23 лютого ОВА відмовила на тій підставі, що оприлюднення таких документів може порушити право ухилянтів (загалом 234 особи) на захист персональних даних.

13 березня Олександра Губицька звернулася з позовом на дії ОВА до Львівського окружного адміністративного суду.

20 квітня суддя Галина Морська частково задовольнила позов, зобов’язавши ОВА надати копії документів з відображенням прізвища, імені та по батькові фізичних осіб, приховавши решту інформації, що дозволила б їх беззастережно ідентифікувати (серія та номер паспорту, дата народження тощо).

ОДА відмовилась виконувати рішення суду першої інстанції і подала апеляцію до Восьмого апеляційного адміністративного суду.

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4 липня Восьмий апеляційний адміністративний суд частково задовольнив апеляційну скаргу ЛОВА, хоч і визнав протиправною відмову ЛОВА. Постанова апеляції була виписана таким чином, що ЛОВА отримала змогу затерти на документах практично усю інформацію.

Фактично судді Восьмого апеляційного адміністративного суду Романа Хобор, Надія Бруновська і Руслан Шавель перейняли на себе роль редакторів і зробили висновок – якщо надати NGL.media лише прізвища без іншої інформації про водіїв, то це «не відповідатиме меті запиту», а саме «дослідженню організацій, які зловживають правом на подання заявок для виїзду чоловіків за кордон в умовах воєнного стану». Хоча насправді отримання імен дозволило б NGL.media з’ясувати і назви цих організацій.

Судді також вирішили, що отримання журналістами імен водіїв-ухилянтів поставить під сумнів доброчесність однофамільців.

За чотири робочі дні після рішення апеляційного суду Львівська ОВА надала відповідь на запит NGL.media, приховавши усю можливу інформацію, окрім дат народження і назв організацій, які були ініціаторами скасування дозволів на виїзд (переважно, це Держприкордонслужба).

NGL.media спробувала оскаржити таке рішення апеляційного суду у касаційному порядку. Оскільки справу розглядали за правила спрощеного провадженняі , то касаційну скаргу можна подавати лише у певних випадках – зокрема, якщо справа становить значний суспільний інтерес.