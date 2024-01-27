Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд Львова закрив справу про можливий підкуп військкома

Надія Карбунар
glavcom.ua
Суд Львова закрив справу про можливий підкуп військкома
Владислав та Андрій Дубові
фото: NGL.media

У суді Андрій Дубовой заявив, що не знав про подарунок, а його син підтвердив, що не повідомляв про це свого батька

Син начальника Личаківсько-Залізничного районного ТЦК та СП міста Львова полковника Андрія Дубового отримав у подарунок будинок із готовністю на 95% та присадибну земельну ділянку в престижному передмісті – селищі Брюховичі. Експерти з нерухомості стверджують, що вартість такої нерухомості може сягати 4 млн грн (близько $110 тисяч). 

Про подарований 27-річному Владиславу Дубовому будинок площею 638 м2 разом із ділянкою у престижному передмісті Львова стало відомо після розслідування NGL.media.

Проте днями Львівський суд закрив справу про можливий підкуп військового комісара. Про це йдеться у рішенні Шевченківського районного суду Львова.

Так, у суді Андрій Дубовой заявив, що не знав про подарунок, а його син підтвердив, що не повідомляв про це свого батька.

Суддя Олег Ковальчук закрив справу про адмінправопорушення щодо Андрія Дубового. На цю постанову суду ще може бути подана апеляція.

«Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП – закрити за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення», – ідеться у рішенні суду.

Як пише NGL.media, 51-річний Андрій Дубовой уже більше не очолює Личаківсько-Залізничний РТЦК та СП. Цю інформацію виданню підтвердили у районному військкоматі міста Львова, не називаючи причини звільнення Дубового.

Нагадаємо, засуджений за хабар колишній міліціянт стягує з України моральну компенсацію

Читайте також: ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити компенсацію за відмову реєструвати одностатевий шлюб
Теги: подарунок звільнення будинок розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти звинуватили Богдана Зізу в тероризмі
Засудженого в Криму художника окупанти етапували у «Владимирский централ»
Сьогодні, 09:23
ЄСПЛ наголосив, що позивач може повторно звернутися до українських судів, вимагаючи ліквідувати зарплатні борги
Засуджений за хабар колишній міліціянт стягує з України моральну компенсацію
Вчора, 15:51
The Wall Street Journal заявив, що категорично заперечує рішення ФСБ та вимагає негайного звільнення Евана Гершковича
Московський суд залишив під вартою журналіста The Wall Street Journal Гершковича (відео)
Вчора, 14:19

Кримінал

Суд Львова закрив справу про можливий підкуп військкома
Суд Львова закрив справу про можливий підкуп військкома
Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині
Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині
Чоловік відмовився від мобілізації, бо йому не виповнилося 27 років
Чоловік відмовився від мобілізації, бо йому не виповнилося 27 років
Розкрадали мільйони, які виділила Румунія. Нацполіція викрила зловмисників
Розкрадали мільйони, які виділила Румунія. Нацполіція викрила зловмисників
Засуджений за хабар колишній міліціянт стягує з України моральну компенсацію
Засуджений за хабар колишній міліціянт стягує з України моральну компенсацію
Виплачував «бойові» доньці командира: на Рівненщині викрито схему
Виплачував «бойові» доньці командира: на Рівненщині викрито схему

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Коли мобілізація стане успішною
24K
Падіння Іл-76: Координаційний штаб зробив заяву щодо полонених зі списку РФ
23K
Утилізація замороженої сперми загиблих військових. Юрист пояснив, чому це – фейк
20K
Перший коментар Путіна щодо Іл-76
20K
Архімандрит Кирило Говорун: У РПЦ може з’явитися свій Пригожин
13K
Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі

Новини

Мобілізація, бронювання. ЗМІ аналізують наслідки для економіки
Сьогодні, 15:20
До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – ексміністр
Сьогодні, 15:06
Кількість боїв зросла на всіх напрямках – свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
У Німеччині чоловік захопив заручників, у США розгорівся конфлікт: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Невеликий мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Що відзначаємо 27 січня
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua