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У сервісних центрах МВС відновлено перереєстрацію транспортних засобів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У сервісних центрах МВС відновлено перереєстрацію транспортних засобів
Перереєструвати транспортний засіб можна й онлайн через застосунок «Дія»
фото з відкритих джерел

Обслуговування в сервісних центрах МВС здійснюється за попереднім записом

Сьогодні, 21 січня, у сервісних центрах Міністерство внутрішніх справ відновили перереєстрацію транспортних засобів. Раніше ці послуги були тимчасово недоступні через кібератаку на держреєстри. Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що обслуговування в сервісних центрах МВС здійснюється за попереднім записом. Талони доступні на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі Е-запис. Наразі триває тестування оновленої системи Е-запису, тож на час перехідного періоду реєстрація відбувається за старою та новою версіями системи залежно від обраного регіону та сервісного центру МВС для отримання послуги.

Попередня реєстрація у Е-записі для отримання послуг сервісних центрів МВС

Щоб отримати талон попереднього запису спочатку треба пройти авторизацію. Вона проводиться за допомогою:

  • електронного підпису, 
  • BankID,
  • Дія.Підпису.

Далі обирається необхідна послуга, зручний територіальний сервісний центр МВС, дата та час отримання послуги.

«Якщо не вдається пройти авторизацію – радимо повторити спробу пізніше. Через великий попит і перенавантаження система Е-запису та сайт Головного сервісного центру МВС можуть давати тимчасовий збій.  Фахівці сервісних центрів контролюють ситуацію, щоб у випадку технічних несправностей усунути причини в найкоротший термін», – йдеться у повідомленні.

Талон Е-запису є індивідуальним, тому передавати його стороннім особам заборонено. Для уникнення зловживань із талонами попереднього запису існує обмеження на кількість отриманих талонів. Протягом місяця одна людина може отримати чотири талони онлайн.

Також здійснити запис можна в терміналі, який знаходиться безпосередньо в приміщенні сервісного центру. Талони генеруються в день звернення та на два дні наперед. Реєстрація в терміналі проводиться не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня сервісного центру МВС.

Перереєстрація транспортних засобів у «Дії»

Перереєструвати транспортний засіб можна й онлайн через застосунок «Дія». Послуга доступна для легкових авто, мотоциклів і мопедів. Договір купівлі-продажу онлайн можуть укласти тільки фізичні особи.

Алгоритм отримання послуги через Дію

Продавцю необхідно авторизуватись у застосунку Дія, згенерувати QR-код і поділитись ним із покупцем. Далі людина, яка хоче придбати транспортний засіб, має виконати такі дії:

  • залишити наявний номерний знак або забронювати новий зі спеціальною серією DI;
  • при замовленні нового номерного знаку, обрати платну чи безкоштовну комбінацію;
  • обрати вид свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: електронне чи виготовлене на пластиковому бланку;
  • вказати відділення Укрпошти для отримання номерних знаків і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • підтвердити правильність введених даних;
  • оплатити послугу.

Далі відомості про продавця, покупця та автомобіль автоматично перевіряються засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Якщо авто знаходиться в розшуку, наявні обмеження чи обтяження, договір не укладається. Про це система автоматично згенерує повідомлення.

Після успішної перевірки формується договір купівлі-продажу, який підписують покупець і продавець за допомогою Дія.Підпис. Підписані документи надходять до сервісного центру МВС. Адміністратор закріплює обрані номерні знаки та видруковує свідоцтво про реєстрацію за новим власником. Готовий пакет документів працівник ДП «ІНФОТЕХ» передає до «Укрпошти». А поштовий оператор направляє на вказану замовником адресу. 

Нагадаємо, що 20 січня, було відновлено функціонування Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції. Вони вийшли з ладу після масштабної кібератаки Російської Федерації.

Теги: кібератака транспорт МВС автомобіль Україна

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