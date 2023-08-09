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Суд обрав запобіжний захід «слузі народу» Гуньку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід «слузі народу» Гуньку
За версією слідства, Анатолій Гунько продавав землю Національної академії аграрних наук
Фото джерел «Главкома» у силових органах

Гунько перебуватиме під вартою до 7 жовтня, якщо не внесе 30 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд відправив народного депутата від фракції «Слуга Народу» Анатолія Гунька під варту з можливістю внесення застави 30 млн грн. Раніше йому оголосили підозру у хабарництві. Про це повідомляє «Громадське».

Суд визначив строк тримання Гунька під вартою до 7 жовтня.

Гунько під час судового засідання заявив про політичний тиск через його діяльність у парламенті. Також він, мовляв, не знав, що у пакеті, який стояв під столом, були гроші.

«Моя діяльність як голови ТСК вказує, що жодного підґрунтя для власного збагачення чи пов’язаних зі мною, я не робив», – сказав депутат.

Щодо розміру застави у 50 млн грн, яку озвучили прокурори, Гунько стверджував, що у нього «ніколи таких статків не було, неправомірних вигод у таких розмірах ніколи не отримував». А всі покупки, квартири та будинки, були здійснені до депутатства, сказав парламентар.

Сторона захисту заявила, що обвинувачення не довело необхідності тримання депутата під вартою, і просила про домашній арешт. А якщо суд дійде до іншого висновку, то просила врахувати свої доводи про надмірність застави. Мовляв, дохід Гунька за 9 років «становить близько половини суми застави». 

Нагадаємо, за даними слідства, народний обранець (одночасно є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України) запропонував підприємцю отримати землю під обробку. Ця земля була у сфері управління держпідприємств. Свої «послуги» він оцінив у розрахунку 130 дол/га землі.

В результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки ріллі площею 1700 га одного з державних підприємств, сума переданої неправомірної вигоди повинна була становила 221 тис. дол. При цьому, 85 тис. дол. мали стати «авансом» і бути передані до початку обробітку земель. Під час передачі «авансу» нардепа і двох його пособників викрили «на гарячому». Цього ж дня нардепу повідомили про підозру.

Розслідування цих фактів розпочато за заявою підприємця, у якого вимагали неправомірну вигоду.

Гунько ж заявив, що гроші йому підкинули.

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Теги: партія Слуга народу хабар суд

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