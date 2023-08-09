Суд обрав запобіжний захід «слузі народу» Гуньку

Гунько перебуватиме під вартою до 7 жовтня, якщо не внесе 30 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд відправив народного депутата від фракції «Слуга Народу» Анатолія Гунька під варту з можливістю внесення застави 30 млн грн. Раніше йому оголосили підозру у хабарництві. Про це повідомляє «Громадське».

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Суд визначив строк тримання Гунька під вартою до 7 жовтня.

Гунько під час судового засідання заявив про політичний тиск через його діяльність у парламенті. Також він, мовляв, не знав, що у пакеті, який стояв під столом, були гроші.

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«Моя діяльність як голови ТСК вказує, що жодного підґрунтя для власного збагачення чи пов’язаних зі мною, я не робив», – сказав депутат.

Щодо розміру застави у 50 млн грн, яку озвучили прокурори, Гунько стверджував, що у нього «ніколи таких статків не було, неправомірних вигод у таких розмірах ніколи не отримував». А всі покупки, квартири та будинки, були здійснені до депутатства, сказав парламентар.

Сторона захисту заявила, що обвинувачення не довело необхідності тримання депутата під вартою, і просила про домашній арешт. А якщо суд дійде до іншого висновку, то просила врахувати свої доводи про надмірність застави. Мовляв, дохід Гунька за 9 років «становить близько половини суми застави».

Нагадаємо, за даними слідства, народний обранець (одночасно є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України) запропонував підприємцю отримати землю під обробку. Ця земля була у сфері управління держпідприємств. Свої «послуги» він оцінив у розрахунку 130 дол/га землі.

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В результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки ріллі площею 1700 га одного з державних підприємств, сума переданої неправомірної вигоди повинна була становила 221 тис. дол. При цьому, 85 тис. дол. мали стати «авансом» і бути передані до початку обробітку земель. Під час передачі «авансу» нардепа і двох його пособників викрили «на гарячому». Цього ж дня нардепу повідомили про підозру.

Розслідування цих фактів розпочато за заявою підприємця, у якого вимагали неправомірну вигоду.

Гунько ж заявив, що гроші йому підкинули.