Удар по меблевому магазині в Харкові: рятувальники показали наслідки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по меблевому магазині в Харкові: рятувальники показали наслідки (фото)
Рятувальники обстежили пошкоджену покрівлю та приміщення магазину
фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок удару постраждало чотири людини

Удень 26 вересня росіяни завдали удару безпілотником по будівлі меблевого магазину у Харкові. Фото наслідків показала ДСНС, передає «Главком».

«Влучання зафіксовано у дах: пошкоджені металева покрівля будівлі та меблі. За попередніми даними постраждало чотири жінки. Пожежі не було», – йдеться у повідомленні.

Удар по меблевому магазині в Харкові: рятувальники показали наслідки (фото) фото 1

Рятувальники обстежили пошкоджену покрівлю та приміщення магазину.

Удар по меблевому магазині в Харкові: рятувальники показали наслідки (фото) фото 2
Удар по меблевому магазині в Харкові: рятувальники показали наслідки (фото) фото 3

Психологи ДСНС надавали допомогу людям.

Удар по меблевому магазині в Харкові: рятувальники показали наслідки (фото) фото 4

Нагадаємо, 26 вересня російська терористична армія вдарила по торговельному центрі в Київському районі Харкова. Внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено муніципальний автобус.

ДСНС війна Харків

