Удар по меблевому магазині в Харкові: рятувальники показали наслідки (фото)

Унаслідок удару постраждало чотири людини

Удень 26 вересня росіяни завдали удару безпілотником по будівлі меблевого магазину у Харкові. Фото наслідків показала ДСНС, передає «Главком».

«Влучання зафіксовано у дах: пошкоджені металева покрівля будівлі та меблі. За попередніми даними постраждало чотири жінки. Пожежі не було», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники обстежили пошкоджену покрівлю та приміщення магазину.

Психологи ДСНС надавали допомогу людям.

Нагадаємо, 26 вересня російська терористична армія вдарила по торговельному центрі в Київському районі Харкова. Внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено муніципальний автобус.