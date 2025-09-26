Удар по меблевому магазині в Харкові: рятувальники показали наслідки (фото)
Унаслідок удару постраждало чотири людини
Удень 26 вересня росіяни завдали удару безпілотником по будівлі меблевого магазину у Харкові. Фото наслідків показала ДСНС, передає «Главком».
«Влучання зафіксовано у дах: пошкоджені металева покрівля будівлі та меблі. За попередніми даними постраждало чотири жінки. Пожежі не було», – йдеться у повідомленні.
Рятувальники обстежили пошкоджену покрівлю та приміщення магазину.
Психологи ДСНС надавали допомогу людям.
Нагадаємо, 26 вересня російська терористична армія вдарила по торговельному центрі в Київському районі Харкова. Внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено муніципальний автобус.
