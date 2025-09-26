У Харкові росіяни вдарили по торговельному центру: є поранені

На місці працюють підрозділи ДСНС

Сьогодні, 26 вересня, російська терористична армія вдарила по торговельному центрі в Київському районі Харкова. Внаслідок чого є поранені, пошкоджено муніципальний автобус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

«Також внаслідок обстрілу було пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами», – йдеться у повідомленні.

Мер зауважив, що наразі у Харкові внаслідок обстрілу постраждало четверо людей.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов додав, що зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів. На місці працюють підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, 16 вересня російська терористична армія вдарила по Слобідському районі Харкова. Внаслідок чого спалахнула пожежа.

Як повідомлялося, 26 вересня Чернігів повністю залишився без води. За даними голови Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса, окупанти здійснили атаку на енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Є влучання в кілька обʼєктів.