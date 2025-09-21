Головна Вінниця Новини
На Вінничині суд арештував чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 10-річної дитини

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Вінничині суд арештував чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 10-річної дитини
За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення
фото: Вінницька обласна прокуратура

На Вінниччині взяли під варту підозрюваного у зґвалтуванні 10-річної дитини

На Вінниччині 45-річного чоловіка взяли під варту без можливості внесення застави за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дитини. За клопотанням Немирівської окружної прокуратури суд застосував до підозрюваного найсуворіший запобіжний захід. Про це повідомив керівник прокуратури Дмитро Данилов, пише «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

Дії чоловіка кваліфіковано за статтями 152 Кримінального кодексу України як зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно. За інформацією прокуратури, підозрюваний використовував вразливий стан дитини та її довіру до себе.

На Вінничині суд арештував чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 10-річної дитини фото 1
фото: Вінницька обласна прокуратура

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. У прокуратурі нагадали, що злочини, де потерпілими є діти, перебувають на особливому контролі.

Нагадаємо, у Ямполі Вінницької області правоохоронці затримали чоловіка. Він підозрюється у вбивстві пенсіонерки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«36-річний нетверезий фігурант прийшов додому до потерпілої, щоб позичити грошей, на ґрунті чого у них виник конфлікт. Під час суперечки зловмисник побив 68-річну жінку кулаками та табуретом по голові. Від отриманих травм вона померла. За вчинене чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавленням волі, з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

Злочин стався 15 вересня ввечері у м. Ямпіль. Оперативники поліції встановили особу правопорушника – місцевого жителя, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання у місцях позбавлення волі. Чоловіка затримали за місцем проживання.

