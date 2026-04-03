Курс валют 3 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,81 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 3 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар та євро зміцнилися, однак злотий втратив в ціні. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,81 грн, євро – 50,45 грн, а польський злотий – 11,77 грн.
Курс валют станом на 3 квітня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,8144
|50,4567
|57,8328
|11,7714
|54,7680
|
Ощадбанк
|43,65 / 44,00
|50,35 / 51,05
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,6 / 44,05
|50,25 / 51,02
|57,61 / 58,47
|11,73 / 11,97
|-
|
ПУМБ
|43,50 / 44,10
|50,50 / 51,20
|57,30 / 58,70
|11,65 / 11,95
|
monobank
|43,63 / 44,03
|50,31 / 51,01
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,60 / 44,00
|50,00 / 50,89
|55,80 / 59,00
|11,20 / 12,20
|52,30 / 56,00
|
OTP Bank
|43,50 / 44,00
|50,00 / 50,95
|-
|-
|54,25 / 55,25
|
Укрсиббанк
|43,67 / 44,05
|50,35 / 51,02
|57,20 / 59,00
|-
|54,05 / 55,75
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
