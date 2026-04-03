Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Курс валют 3 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Національний банк оновив офіційний курс валют на 3 квітня 2026 року
фото: glavcom.ua

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 3 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар та євро зміцнилися, однак злотий втратив в ціні. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,81 грн, євро – 50,45 грн, а польський злотий – 11,77 грн.

Курс валют станом на 3 квітня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,8144 50,4567 57,8328 11,7714 54,7680
Ощадбанк
 43,65 / 44,00 50,35 / 51,05 - - -
Приватбанк
 43,6 / 44,05 50,25 / 51,02 57,61 / 58,47 11,73 / 11,97 -
ПУМБ
 43,50 / 44,10 50,50 / 51,20 57,30 / 58,70 11,65 / 11,95  
monobank
 43,63 / 44,03 50,31 / 51,01 - - -
Райффайзен
 43,60 / 44,00 50,00 / 50,89 55,80 / 59,00 11,20 / 12,20 52,30 / 56,00
OTP Bank
 43,50 / 44,00 50,00 / 50,95 - - 54,25 / 55,25
Укрсиббанк
 43,67 / 44,05 50,35 / 51,02 57,20 / 59,00 - 54,05 / 55,75
* курс валют станом на 07:24 3 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Читайте також:

Теги: курс валют валюта НБУ Нацбанк гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ганна Петричкович вирішила віддати свій грошовий приз на потреби військових
Найкраща двірничка Львова відмовилася від грошової винагороди на користь ЗСУ (фото)
1 квiтня, 17:03
Кошти надійдуть один раз протягом квітня
Одноразова допомога у 1,5 тис. грн: стартували виплати
1 квiтня, 11:39
Максим Неліпа загинув у 2025 році під час виконання бойового завдання
Родина актора Максима Неліпи не може встановити йому пам’ятник: брат захисника пояснив ситуацію
31 березня, 17:46
Затримання колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ відбулося в його офісі під Києвом
На Київщині затримано експартійця ОПЗЖ, який фінансував російський бюджет (фото)
10 березня, 12:34
Українські інкасатори вже в безпеці
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
6 березня, 20:41
Штрафи 17 тис. грн для військових ТЦК – не межа
Обережно, вас не знімають! Військових ТЦК, які «забувають» увімкнути камеру, судять: перші вироки Судові хроніки
6 березня, 09:30

Особисті фінанси

Ціни на пальне 6 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 6 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
В Україні стрімко здорожчав популярний овоч
В Україні стрімко здорожчав популярний овоч
Кешбек на пальне: скільки можна зекономити за теперішніми цінами
Кешбек на пальне: скільки можна зекономити за теперішніми цінами
Курс валют 5 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 5 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 5 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 5 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 4 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 4 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua