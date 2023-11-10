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Суд розглядає продовження запобіжного заходу Шуфричу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд розглядає продовження запобіжного заходу Шуфричу
На період судового засідання Шуфричу дозволили перебувати біля його адвокатів, а не за ґратами
фото з соцмереж

Прокурор просив суд провести засідання щодо продовження тримання під вартою Шуфрича у закритому режимі

У Печерському суді Києва розпочалося засідання щодо клопотання прокуратури про продовження тримання під вартою народному депутату Нестору Шуфричу. Про це передають ЗМІ.

На період судового засідання Шуфричу дозволили перебувати біля його адвокатів, а не за ґратами.

Прокурор просив суд провести засідання щодо продовження тримання під вартою Шуфрича у закритому режимі. Він посилався на те, що в матеріалах підозри міститься інформація про місце розташування військових підрозділів, що може загрожувати національній безпеці.

Адвокати Шуфрича просили суд відмовити у цьому клопотанні. Суддя вирішив проводити засідання у відкритому режимі.

Суд розглядає продовження запобіжного заходу Шуфричу фото 1

Нагадаємо, 15 вересня Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді. У той же день Печерський суд Києва обрав Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

11 жовтня сторона захисту подала апеляцію на рішення першої інстанції, але апеляційний суд відмовив у задоволенні їхнього клопотання.

Під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у так звані «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області, йому повідомили про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Станом на зараз Шуфрич знаходиться в СІЗО – суд відправив його під варту без права застави на 60 днів (до 13 листопада).

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Теги: суд Нестор Шуфрич

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