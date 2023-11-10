Суд розглядає продовження запобіжного заходу Шуфричу

На період судового засідання Шуфричу дозволили перебувати біля його адвокатів, а не за ґратами

Прокурор просив суд провести засідання щодо продовження тримання під вартою Шуфрича у закритому режимі

У Печерському суді Києва розпочалося засідання щодо клопотання прокуратури про продовження тримання під вартою народному депутату Нестору Шуфричу. Про це передають ЗМІ.

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На період судового засідання Шуфричу дозволили перебувати біля його адвокатів, а не за ґратами.

Прокурор просив суд провести засідання щодо продовження тримання під вартою Шуфрича у закритому режимі. Він посилався на те, що в матеріалах підозри міститься інформація про місце розташування військових підрозділів, що може загрожувати національній безпеці.

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Адвокати Шуфрича просили суд відмовити у цьому клопотанні. Суддя вирішив проводити засідання у відкритому режимі.

Нагадаємо, 15 вересня Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді. У той же день Печерський суд Києва обрав Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

11 жовтня сторона захисту подала апеляцію на рішення першої інстанції, але апеляційний суд відмовив у задоволенні їхнього клопотання.

Під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у так звані «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

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Також ми писали, що Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області, йому повідомили про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Станом на зараз Шуфрич знаходиться в СІЗО – суд відправив його під варту без права застави на 60 днів (до 13 листопада).