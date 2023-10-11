Чи залишиться Шуфрич під вартою: рішення Апеляційного суду

Шуфрич залишається в СІЗО до 15 листопада

Київський апеляційний суд залишив під вартою народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє видання «Ґрати».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Шуфрич залишається в СІЗО до 15 листопада.

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд розглядав апеляційну скаргу на арешт підозрюваного у державній зраді Нестора Шуфрича.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у так звані «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області, йому повідомили про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Станом на зараз Шуфрич знаходиться в СІЗО – суд відправив його під варту без права застави на 60 днів.