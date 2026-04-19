Суд скасував арешт майна екснардепа Янковського через закриття кримінальної справи

Аліна Самойленко
Фото: Цензор.Нет

Микола Янковський вважався довіреною особою Віктора Януковича, обіймаючи посаду його радника в часи прем'єрства

Печерський районний суд Києва зняв арешт із майна колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Миколи Янковського. Як повідомляє «Судовий репортер», рішення ухвалене у зв’язку із закриттям кримінального провадження, в якому фігурував політик. Про це пише «Главком».

Янковського підозрювали в організації масштабного виробництва медикаментів у захопленій Горлівці після 2015 року. За даними слідства, підприємство «Стиролбіофарм» сплачувало податки до бюджету так званої «ДНР», за що ватажок терористів Денис Пушилін публічно висловлював вдячність. Справа розслідувалася з 2016 року, проте офіційну підозру Янковському та його спільникам оголосили лише в липні 2024-го.

Під арештом перебували активи на суму понад мільярд гривень, зокрема квартири в центрі Києва, корпоративні права, земельні ділянки та мільйонні суми готівкою. Раніше, у жовтні 2025 року, суд також повернув майно дружині екснардепа, яке було вилучено під час обшуків у маєтку в Козині.

Кримінальне провадження було остаточно закрите прокурором 23 січня 2026 року через закінчення строків давності. До цього захист Янковського неодноразово заявляв про порушення розумних строків розслідування та затягування процесу з боку поліції. Сам екснардеп, за даними адвокатів, ще до початку повномасштабного вторгнення виїхав з України і зараз мешкає на Кіпрі.

Микола Янковський був народним депутатом чотирьох скликань та вважався довіреною особою Віктора Януковича, обіймаючи посаду його радника в часи прем'єрства.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки та Національної поліції було арештовано майно колишнього народного депутата, який підозрюється у фінансуванні окупаційних угруповань РФ. 

Правоохоронці тоді не називали імені фігуранта, але одне з опублікованого фото Офісом генпрокурора стало зрозуміло, що йдеться про Миколу Янковського.

Суд скасував арешт майна екснардепа Янковського через закриття кримінальної справи
У Кропивницькому водій збив військового ТЦК під час перевірки документів
Справа на мільйон: заступника командира 58 бригади відправили за грати із рекордною заставою
Фігурант справи про вбивство Фаріон оголосив голодування
Гасив недопалки та бив об стіну. На Кіровоградщині вітчим отримав довічне за вбивство немовля
Антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Качному
