Окупаційний суд в Криму покарав чоловіків за відому українську пісню

Чоловіки визнали провину

У Криму двом чоловікам призначили штрафи за публічне прослуховування пісні «Доброго вечора, ми з України». Про це поівдомляє російський правозахисний медіа проєкт ОВД-Інфо та «Медуза».

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Зазначаєтсья, що Ленінський районний суд Криму призначив Ленуру Халілову та Дмитру Камишанцеву штраф у розмірі 40 тис. рублів кожному за статтею про «дискредитацію російської армії».

На думку суду, так Халілов та Камишанцев «висловлювали незгоду з проведенням СВО».

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Чоловіки визнали провину.

Раніше повідомлялося, що суд у Москві покарав жінку за демонстрацію прапора Легіону «Свобода Росії».