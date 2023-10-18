Окупаційний суд в Криму покарав чоловіків за відому українську пісню
Чоловіки визнали провину
У Криму двом чоловікам призначили штрафи за публічне прослуховування пісні «Доброго вечора, ми з України». Про це поівдомляє російський правозахисний медіа проєкт ОВД-Інфо та «Медуза».
Зазначаєтсья, що Ленінський районний суд Криму призначив Ленуру Халілову та Дмитру Камишанцеву штраф у розмірі 40 тис. рублів кожному за статтею про «дискредитацію російської армії».
На думку суду, так Халілов та Камишанцев «висловлювали незгоду з проведенням СВО».
Чоловіки визнали провину.
Раніше повідомлялося, що суд у Москві покарав жінку за демонстрацію прапора Легіону «Свобода Росії».
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