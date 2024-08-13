Суд повернув державі 35 га землі на Київщині, пов'язаних із Медведчуком

Суд повернув державі землі в Обухівському районі, незаконно володіння яких було пов'язане з Віктором Медведчуком

Господарський суд міста Києва ухвалив рішення про повернення державі земельних ділянок в Обухівському районі Київської області вартістю понад 840 млн грн. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Землі, площею 35 га, розташовані на березі річки Стугна, були незаконно привласнені колишнім лідером нині забороненої партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктором Медведчуком.

Київська обласна прокуратура підтвердила, що ці земельні ділянки лісогосподарського призначення були протиправно продані комерційним структурам для розміщення об'єктів культурно-оздоровчих та рекреаційних цілей. На момент продажу розпоряджатися такими землями мав право лише Кабінет Міністрів України.

Прокурори довели, що власниками цих ділянок стали юридичні особи, пов'язані з Медведчуком, зокрема, його дружина, на яку накладені санкції. З огляду на порушення законодавства, обласна прокуратура звернулася до суду, і позов був задоволений.

Рішення суду відновлює державну власність на ці стратегічно важливі землі.

Нагадаємо, в управління держави передано додаткові активи Сергія Медведчука та Богдана Козака – братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді. Про це повідомляє Служба безпеки України.

До слова, партнери колишнього нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука навіть після його затримання продовжують зберігати вплив та ключові посади у системі української адвокатури. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info. Від початку створення Національної асоціації адвокатів України її очолила Лідія Ізовітова, яку в медіа та у адвокатському середовищі називають «людиною Медведчука». Попри те що термін її перебування на посаді закінчився ще у 2022 році, вона досі є головою асоціації.