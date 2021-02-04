Суд залишив екснардепа Микитася під вартою

Максиму Микитасю інкримінують замовлення викрадення юриста однієї зі столичних фірм, який свого часу працював на екснардепа

31 грудня суд взяв Микитася під варту до 27 лютого без права застави

Шевченківський районний суд Києва залишив колишньому народному депутату і екскерівнику компанії «Укрбуд» Максиму Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляється на сторінці Микитася у Facebook.

«Суд залишив Максиму Микитасю запобіжний захід тримання під вартою», – йдеться у заяві.

Як відомо, 31 грудня суд взяв екснардепа під варту до 27 лютого без права застави.

Микитасю інкримінують замовлення викрадення юриста однієї зі столичних фірм, який свого часу працював на екснардепа.

У НАБУ та САП переконані, що цю справу на Микитася відкрили через його свідчення на заступника глави Офісу президента Олега Татарова у справі про заволодіння коштами Нацгвардії.

Микитась відреагував на рішення суду, назвавши справу «розправою». Він вважає, що це «провокація», щоб «змусити його замовчати».

Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн гривень при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року - про підозру в даванні хабаря.

22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

Нещодавно фігурантом цієї справи став заступник Офісу президента Олег Татаров. Тоді повідомлялося, що Антикорупційна прокуратура хоче просити для Татарова арешт і заставу в 10 мільйонів. Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що Татаров почав пресувати Микитася, використовуючи свої зв’язки в Нацполіції.

29 грудня 2020 року у Нацполіції заявили, що Микитасю повідомили про підозру у ще одній справі – викраденні юриста.