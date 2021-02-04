Суд залишив екснардепа Микитася під вартою
31 грудня суд взяв Микитася під варту до 27 лютого без права застави
Шевченківський районний суд Києва залишив колишньому народному депутату і екскерівнику компанії «Укрбуд» Максиму Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляється на сторінці Микитася у Facebook.
«Суд залишив Максиму Микитасю запобіжний захід тримання під вартою», – йдеться у заяві.
Як відомо, 31 грудня суд взяв екснардепа під варту до 27 лютого без права застави.
Микитасю інкримінують замовлення викрадення юриста однієї зі столичних фірм, який свого часу працював на екснардепа.
У НАБУ та САП переконані, що цю справу на Микитася відкрили через його свідчення на заступника глави Офісу президента Олега Татарова у справі про заволодіння коштами Нацгвардії.
Микитась відреагував на рішення суду, назвавши справу «розправою». Він вважає, що це «провокація», щоб «змусити його замовчати».
Максим Микитась з 2019 року є головним фігурантом справи про розкрадання 81 млн гривень при будівництві квартир для Нацгвардії. У жовтні 2019-го йому повідомили про підозру в розкраданні, а 1 грудня 2020 року - про підозру в даванні хабаря.
22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
Нещодавно фігурантом цієї справи став заступник Офісу президента Олег Татаров. Тоді повідомлялося, що Антикорупційна прокуратура хоче просити для Татарова арешт і заставу в 10 мільйонів. Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що Татаров почав пресувати Микитася, використовуючи свої зв’язки в Нацполіції.
29 грудня 2020 року у Нацполіції заявили, що Микитасю повідомили про підозру у ще одній справі – викраденні юриста.