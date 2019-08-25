Суд звільнив від покарання двох нападників на табір ромів у Львові



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Табір ромів у Львові після погрому в червні 2018 року Фото: npu.gov.ua

У червні минулого року 14 людей розгромили ромське поселення, убивши людину

Пустомитівський районний суд Львівської області визнав винними у хуліганстві двох старшокласників, які минулого року напали на табір ромів у Львові. Однак суд звільнив їх від відбування покарання (по 4,5 року в’язниці) і призначив по 1,5 року умовно.

Про це повідомляє Zaxid.нет.

«У серпні 2019 року Пустомитівський райсуд Львівської області закінчив розглядати справу щодо двох з 14 нападників – Андрія І. та Юрія Г., які навчаються в 11 класі ліцею ім. Івана Пулюя», – йдеться в повідомленні.

В судовому вироку зазначено, що один з хлопців безпосередньо руйнував ромський табір металевою трубою і «виганяв ромів із займаної території», а інший стояв «на шухері». Їх звинувачували в хуліганстві із застосуванням зброї, що карається позбавленням волі від 3 до 7 років.

Андрій І. та Юрій Г. уклали угоду про визнання винуватості з прокурором.

Суддя райсуду Євген Данилів визнав Андрія І. та Юрія Г. винними в хуліганстві і призначив покарання у вигляді 4,5 року в’язниці кожному, проте звільнив їх від відбування цього покарання, призначивши по 1,5 року умовно.

Протягом цього часу вони повинні періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноваженому органу з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Справу про інших 12 нападників, троє з яких звинувачуються в умисному вбивстві, продовжують розглядати в суді.

Нагадаємо, в червні минулого року 14 людей напали на табір ромів у лісосмузі на околиці Львова, в результаті чого одна людина загинула, ще троє постраждали.

Суд встановив, що учасники угруповання готувалися до нападу в гаражному кооперативі. За день до нападу, який відбувся 24 червня, вони приготували дерев’яні палиці, ножі, металеві труби, ланцюги та молоток. Також вони наділи маски, щоб приховати свої обличчя. Частина членів угруповання нападала на табір, а інші залишалися на підступах, щоб повідомити про наближення людей.

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