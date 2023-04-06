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«Євангеліє» не кидав. Військовий озвучив свою версію щодо релігійного конфлікту

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Євангеліє» не кидав. Військовий озвучив свою версію щодо релігійного конфлікту
Отець Московського патріархату впустив книгу, проте звинуватили в цьому побитого військового
скріншот з відео

Священна книга випала з рук попа, коли Ананьєв знаходився на відстані трьох метрів

2 квітня служителі Московської церкви в Хмельницькому побили військового Артура Ананьєва. Духовенство звинуватило військового в тому, що він заважав службі та скинув на підлогу «Євангеліє», проте Ананьєв озвучив іншу версію подій. В інтерв'ю «Главкому» військовий розповів, що книгу насправді кинув піп, Ананьєв був досить далеко та фізично не міг це зробити.

За словами Артура Ананьєва, 2 квітня він зайшов в Покровський кафедральний собор Хмельницького на недільну службу. Він розповів, що до повномасштабної війни він входив до хмельницької громадської організації «Фенікс», яка із 2018 року активно виступала проти діяльності московських попів.

«Раніше з Покровського кафедрального собору Хмельницького неодноразово відправлялося автобусами так зване «православне шапіто» (близько 200 осіб) до населених пунктів області з метою бойкотувати перехід релігійних громад УПЦ МП до ПЦУ», – розповідає Ананьєв.

Тож він хотів подивитися, чи відбулися зміни в поведінці духовників після початку повномасштабної війни з Росією. Проте пробувши на недільній службі 10 хвилин, він зрозумів, що церковники не змінили своїх поглядів, та звернувся до людей зі словами: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?», за що служителі Московської церкви його побили. 

УПЦ МП відразу ж звинуватила Ананьєва у пошкодженні книги «Євангеліє» під час богослужіння, мовляв, він був переодягнутим у військову форму та свідомо чинив провокації на святому місці, проте Ананьєв це спростовує.

«Це чергова їхня брехлива інформація. До того заявили, що я кинув «Євангеліє». Також казали нібито я перебував під дією алкоголю… Я запропонував патрульним, які прибули на місце злочину, здати аналізи на алкогольне і наркотичне сп’яніння. У місцевому травмпункті відібрали мою кров і дали висновок, що я був тверезим», – зазначає військовий.

Пізніше в мережі з'явилося відео, де видно, що саме служитель Московської церкви кинув «Євангеліє» на підлогу, а не Ананьєв, як його звинувачують.

Артур Ананьєв стверджує, що книга просто випала з рук попа. Річ утім, що він начебто намагався передати «Євангеліє» іншому попу, а той її не втримав. У цей момент Ананьєв перебував на відстані близько трьох метрів. При цьому на військового накинулися церковники та звинуватили у падінні «Євангеліє».

Нагадаємо, що став відомий діагноз Ананьєва, якого побив представник Московського патріархату. 

2 квітня в Хмельницькому священники московської церкви побили Артура Ананьєва. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

Конфлікт відбувся у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ (МП) зранку, о 10:20. Під час сутички декілька людей накинулися на військового та намагалися вивести його з церкви. Декілька вірян просили служителів Московської церкви не бити військового, проте церковники вилаялися на них

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Теги: Московська церква в Україні церква Хмельницький

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