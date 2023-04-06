«Євангеліє» не кидав. Військовий озвучив свою версію щодо релігійного конфлікту

Священна книга випала з рук попа, коли Ананьєв знаходився на відстані трьох метрів

2 квітня служителі Московської церкви в Хмельницькому побили військового Артура Ананьєва. Духовенство звинуватило військового в тому, що він заважав службі та скинув на підлогу «Євангеліє», проте Ананьєв озвучив іншу версію подій. В інтерв'ю «Главкому» військовий розповів, що книгу насправді кинув піп, Ананьєв був досить далеко та фізично не міг це зробити.

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За словами Артура Ананьєва, 2 квітня він зайшов в Покровський кафедральний собор Хмельницького на недільну службу. Він розповів, що до повномасштабної війни він входив до хмельницької громадської організації «Фенікс», яка із 2018 року активно виступала проти діяльності московських попів.

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«Раніше з Покровського кафедрального собору Хмельницького неодноразово відправлялося автобусами так зване «православне шапіто» (близько 200 осіб) до населених пунктів області з метою бойкотувати перехід релігійних громад УПЦ МП до ПЦУ», – розповідає Ананьєв.

Тож він хотів подивитися, чи відбулися зміни в поведінці духовників після початку повномасштабної війни з Росією. Проте пробувши на недільній службі 10 хвилин, він зрозумів, що церковники не змінили своїх поглядів, та звернувся до людей зі словами: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?», за що служителі Московської церкви його побили.

УПЦ МП відразу ж звинуватила Ананьєва у пошкодженні книги «Євангеліє» під час богослужіння, мовляв, він був переодягнутим у військову форму та свідомо чинив провокації на святому місці, проте Ананьєв це спростовує.

«Це чергова їхня брехлива інформація. До того заявили, що я кинув «Євангеліє». Також казали нібито я перебував під дією алкоголю… Я запропонував патрульним, які прибули на місце злочину, здати аналізи на алкогольне і наркотичне сп’яніння. У місцевому травмпункті відібрали мою кров і дали висновок, що я був тверезим», – зазначає військовий.

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Пізніше в мережі з'явилося відео, де видно, що саме служитель Московської церкви кинув «Євангеліє» на підлогу, а не Ананьєв, як його звинувачують.

Артур Ананьєв стверджує, що книга просто випала з рук попа. Річ утім, що він начебто намагався передати «Євангеліє» іншому попу, а той її не втримав. У цей момент Ананьєв перебував на відстані близько трьох метрів. При цьому на військового накинулися церковники та звинуватили у падінні «Євангеліє».

Нагадаємо, що став відомий діагноз Ананьєва, якого побив представник Московського патріархату.

2 квітня в Хмельницькому священники московської церкви побили Артура Ананьєва. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

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Конфлікт відбувся у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ (МП) зранку, о 10:20. Під час сутички декілька людей накинулися на військового та намагалися вивести його з церкви. Декілька вірян просили служителів Московської церкви не бити військового, проте церковники вилаялися на них.