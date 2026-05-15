Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нацполіція розповіла деталі розстрілу поліціянтів на Хмельниччині (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Нацполіція розповіла деталі розстрілу поліціянтів на Хмельниччині (відео)
Внаслідок обстрілу на місці загинув капітан поліції
фото: скрин з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

На Хмельниччині внаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний 

Стали відомі деталі нападу на правоохоронців у селі Терлівка в Хмельницькій області. Поліція повідомила, що під час спроби затримання порушника один поліцейський загинув, інший дістав поранення, інформує «Главком».

У поліції повідомили, що наряд сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції переслідував водія авто, який за рішенням суду був позбавлений права керування транспортними засобами.

Під час переслідування правопорушник зупинився у селі Терлівка та забіг на територію свого домогосподарства. Поліцейські зупинилися біля двору, підійшли до воріт. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Вже за кілька секунд пролунали звуки автоматичної черги.

Повідомляється, що внаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний – інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції. 

Його напарник, старший лейтенант поліції Владислав Сандецький, почав відстрілюватися із табельної зброї. Він також отримав вогнепальне поранення та нині перебуває в лікарні.

Нападник з місця події втік. Його розшукують. Під час огляду місця події поліцейські у дворі будинку виявили та вилучили порожній магазин до автоматичної зброї та гільзи калібру 5.45.

«Главком» повідомляв, що сьогодні, 15 травня, близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції. 

На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області. Обставини та мотиви злочину встановлюються.

Пізніше Національна поліція Україна повідомила, що під час виконання службових обов’язків на Хмельниччині загинув капітан поліції Сергій Чорний.

Читайте також:

Теги: Національна поліція України поліція Хмельницкий стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція і слідчі біля тіл людей, яких застрелив із карабіна зловмисник у Голосіївському районі Києва. 18 квітня 2026 року
«Дикий Захід» чи право на самозахит. Напад у Києві загострив дискусію про дозвіл на зброю для цивільних
21 квiтня, 15:00
За словами президента, розслідування нападу ведуть СБУ та Національна поліція України
Теракт у Києві: Зеленський анонсував перевірку патрульних і кадрові рішення
19 квiтня, 20:47
Керівник Голосіївського управління поліції Кочкадамян Араік Генрикович
«Я не можу промовчати». Депутат Тищенко звернувся до глави МВС після теракту в Києві
19 квiтня, 15:06
Інспектори встановили місце перебування порушника
Одеса: озброєний чоловік поранив дитину (відео)
20 квiтня, 16:20
Зловмисником виявився 37-річний киянин, який орендує житло в цьому будинку
Затримано чоловіка, який розгулював із автоматом по житловому комплексу у Києві (фото)
21 квiтня, 16:03
Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» відразу після отримання ним першої частини суми у розмірі $10 тис.
У Києві затримано «генерала», який за $15 тис. обіцяв військовому допомогу з виїздом за кордон
28 квiтня, 15:05
Підозрюваний у стрілянині під час затримання
Підозрюваному в замаху на Трампа загрожує довічне позбавлення волі
27 квiтня, 23:33
Стрілянину влаштував перший заступник міського голови Світловодська Сергій Савич
Стрілянина у міськраді Світловодська: деталі від поліції
12 травня, 17:23
Під час конфлікту, що виник між чоловіками, фігурант дістав револьвер та здійснив близько дев’яти пострілів
Стрілянина на Оболоні: затримано киянина, який випустив у бік знайомого дев’ять куль
13 травня, 14:44

Суспільство

Нацполіція розповіла деталі розстрілу поліціянтів на Хмельниччині (відео)
Нацполіція розповіла деталі розстрілу поліціянтів на Хмельниччині (відео)
Уряд остаточно дозволив жінкам виїзджати за кордон
Уряд остаточно дозволив жінкам виїзджати за кордон
Обмін полоненими. Омбудсмен розповів про цивільних, яких вдалося визволити з неволі
Обмін полоненими. Омбудсмен розповів про цивільних, яких вдалося визволити з неволі
Уряд спростив реєстрацію місця проживання дітей зниклих безвісти і полонених захисників
Уряд спростив реєстрацію місця проживання дітей зниклих безвісти і полонених захисників
«Це хуліганство, а не замах». Садовий розповів подробиці обливання у центрі Львова
«Це хуліганство, а не замах». Садовий розповів подробиці обливання у центрі Львова
МОЗ почало розброньовувати медиків для потреб армії
МОЗ почало розброньовувати медиків для потреб армії

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua