Нацполіція розповіла деталі розстрілу поліціянтів на Хмельниччині (відео)

На Хмельниччині внаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний

Стали відомі деталі нападу на правоохоронців у селі Терлівка в Хмельницькій області. Поліція повідомила, що під час спроби затримання порушника один поліцейський загинув, інший дістав поранення, інформує «Главком».

У поліції повідомили, що наряд сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції переслідував водія авто, який за рішенням суду був позбавлений права керування транспортними засобами.

Під час переслідування правопорушник зупинився у селі Терлівка та забіг на територію свого домогосподарства. Поліцейські зупинилися біля двору, підійшли до воріт. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Вже за кілька секунд пролунали звуки автоматичної черги.

Під час спроби затримання порушника один поліцейський загинув, інший дістав поранення. Зловмиснику вдалося втекти.

Повідомляється, що внаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний – інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції.

Його напарник, старший лейтенант поліції Владислав Сандецький, почав відстрілюватися із табельної зброї. Він також отримав вогнепальне поранення та нині перебуває в лікарні.

Нападник з місця події втік. Його розшукують. Під час огляду місця події поліцейські у дворі будинку виявили та вилучили порожній магазин до автоматичної зброї та гільзи калібру 5.45.

«Главком» повідомляв, що сьогодні, 15 травня, близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції.

На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області. Обставини та мотиви злочину встановлюються.

